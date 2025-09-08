Nanni resultó electo diputado bonaerense y aseguró: "Esto recién empieza, vamos por más"
El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, resultó electo como diputado provincial por la segunda sección electoral en representación de Fuerza Patria.Municipales08 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Tras el triunfo de Fuerza Patria, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, resultó electo como diputado provincial por la segunda sección electoral.
Desde sus redes, comentó "GRACIAS de corazón a cada uno de ustedes que me acompañó con su voto y su confianza".
Y aseguró "Hoy comienza una nueva etapa, la de trabajar desde la Legislatura por cada ciudad y pueblo de nuestra querida provincia. Esto recién empieza, vamos por más".
Pisano resultó electo senador: "Se arranca con fuerza"
El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, fue electo senador provincial por la séptima sección electoral en representación de Fuerza Patria.
“La unidad siempre es el camino”: el mensaje de Marisa Fassi tras la victoria en Cañuelas
La intendenta de Cañuelas celebró la victoria de su espacio en las elecciones legislativas, agradeció a los vecinos y destacó que seguirán trabajando con compromiso y hechos.
Arturo Rojas llamó a redoblar el trabajo tras el resultado electoral
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, se dirigió a la militancia, vecinos y candidatos de Nueva Necochea con un mensaje cargado de gratitud, autocrítica y compromiso hacia el futuro del distrito.
Federico Otermín: "Se tiene que terminar una forma de gobernar contra el pueblo"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.