Nanni resultó electo diputado bonaerense y aseguró: "Esto recién empieza, vamos por más"

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, resultó electo como diputado provincial por la segunda sección electoral en representación de Fuerza Patria.

Municipales08 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Tras el triunfo de Fuerza Patria, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, resultó electo como diputado provincial por la segunda sección electoral.

Diego Nanni

Desde sus redes, comentó "GRACIAS de corazón a cada uno de ustedes que me acompañó con su voto y su confianza".

Y aseguró "Hoy comienza una nueva etapa, la de trabajar desde la Legislatura por cada ciudad y pueblo de nuestra querida provincia. Esto recién empieza, vamos por más".

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

