Nanni resultó electo diputado bonaerense y aseguró: "Esto recién empieza, vamos por más"

Tras el triunfo de Fuerza Patria, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, resultó electo como diputado provincial por la segunda sección electoral.

Desde sus redes, comentó "GRACIAS de corazón a cada uno de ustedes que me acompañó con su voto y su confianza".

Y aseguró "Hoy comienza una nueva etapa, la de trabajar desde la Legislatura por cada ciudad y pueblo de nuestra querida provincia. Esto recién empieza, vamos por más".