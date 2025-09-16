Toman colegios y facultades por el veto de Milei al financiamiento

Estudiantes tomaron el Nacional Buenos Aires y crecen las protestas antes de la marcha al Congreso

Estudiantes tomaron el Nacional Buenos Aires y crecen las protestas antes de la marcha al Congreso

A menos de 24 horas de la Marcha Federal Universitaria, la tensión crece en las casas de estudio: el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) fue tomado este lunes por decisión de su centro de estudiantes, mientras se multiplican las protestas en diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades públicas.

La medida forma parte del rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica, impulsadas por la oposición y aprobadas en el Congreso.

Clima caliente en la UBA: tomas, clases públicas y cacerolazos

Las protestas comenzaron a escalar el fin de semana con un paro nacional docente, que incluyó la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este lunes se confirmó la toma del CNBA luego de una asamblea en sus tres turnos.

León Rodríguez Vieito, presidente del centro de estudiantes, explicó que la decisión responde a los "ataques constantes del gobierno a la educación pública" y señaló que "el veto es un punto final a una serie de ajustes que venimos sufriendo desde el año pasado".

También resolvieron ocupar sus sedes los estudiantes de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), con una asamblea “histórica” de más de 350 participantes.

Filosofía, Sociales y otras facultades se suman con tomas y pernocte

Para este martes está prevista la toma con pernocte de militantes y activistas en al menos dos unidades académicas clave de la UBA:

Filosofía y Letras (sede Caballito)

Ciencias Sociales (sede Constitución)

Además, a las 12:30 habrá un abrazo simbólico a la Facultad de Ciencias Exactas, y por la tarde se realizará un “semaforazo” sobre avenida Córdoba impulsado por estudiantes de Medicina y Económicas.

Paro nacional y adhesión sindical a la marcha federal

La jornada del miércoles 17 de septiembre estará marcada por un paro total en las universidades públicas. Participan los gremios Conadu, Conadu Histórica, Fatun, Feduba, entre otros.

También se suman organizaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la CGT, que decidió participar activamente de la movilización bajo la consigna: “Nuestro futuro no se veta”.

Las CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores confirmaron su presencia en la marcha y ratificaron el rechazo a los vetos presidenciales. ATE realizará una jornada de huelga nacional el mismo día.

El Garrahan y la salud, también en pie de lucha

El Hospital Garrahan, símbolo de la salud pediátrica, también se suma. Su gremio, APyT, convocó a un cese de tareas desde las 7 de la mañana y movilización al Congreso.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) visitó el hospital el viernes pasado y selló un acuerdo para confluir en una manifestación nacional junto a trabajadores de la salud el día que se debatan los vetos en Diputados.

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, las autoridades del CIN advirtieron que el presupuesto 2026 "consolida el ajuste sobre el sistema universitario" y alertaron que los 4,8 billones anunciados para el año próximo están muy lejos de los 7,3 billones necesarios para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

La marcha, hora por hora

Miércoles 17 de septiembre

13:00 - Sesión especial convocada en la Cámara de Diputados

17:00 - Concentración frente al Congreso

Diversos grupos y organizaciones se concentrarán en puntos distintos y marcharán hacia el acto central.

La movilización contará con la participación de:

Universidades públicas de todo el país

Hospitales y centros de salud

Organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, MST y UTEP

Todo bajo un mismo lema: “Nuestro futuro no se veta”