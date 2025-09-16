El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó el discurso que Javier Milei dio en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. El Presidente prometió aumentos en partidas clave —5% en jubilaciones, 17% en salud, 5% en discapacidad y 8% en educación—, pero el mandatario bonaerense lo cruzó sin medias tintas: “Es muy insuficiente”.

Anoche en entrevista televisiva, Kicillof calificó el discurso de Milei como “un disco rayado” y acusó al libertario de “vender espejitos de colores”. Según el gobernador, desde la llegada del actual gobierno los jubilados perdieron un 14% de poder adquisitivo, las pensiones por discapacidad cayeron un 19% y el presupuesto universitario se desplomó un 31%. “Lo que dijo Milei me pareció mínimo. Dudo que recupere lo que sacó a los jubilados porque él decía que esto le destruía el superávit fiscal”, lanzó.

El mandatario también comparó la frase “lo peor ya pasó” que Milei utilizó en la cadena nacional con el discurso de Mauricio Macri en 2018: “Recurre a una familia de frases remanidas de la derecha argentina, que fracasaron todas”.

Críticas económicas y el voto como mensaje

Para Kicillof, la economía no solo no rebotó tras la devaluación, sino que “empezó a caer desde marzo”. Denunció que al principal problema del país, la falta de dólares, “Milei lo agravó” y definió la situación actual como “carnicería de empresas”.

El gobernador vinculó los resultados de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, donde Fuerza Patria se impuso ampliamente en Buenos Aires, con el rumbo del gobierno: “Si esto llevó a Milei, aunque sea maquillaje o mentira, a tener que plantear que jubilaciones, salud y educación importan más de lo que estaba haciendo, entonces el voto sirve. La gente votó para que corrija el rumbo”.

Reclamo de diálogo y advertencias

Kicillof insistió en que es la “quinta vez” que pide públicamente una reunión con el Presidente: “Yo se que no es peronista pero no puede no sentarse con el gobernador de la Provincia, sobre todo cuando sus políticas tienen una consecuencia atroz”. Además, cuestionó el superávit exhibido por Nación: “Está construyendo un falso superávit a costa de no pagar compromisos”.

YPF y la política a futuro

El gobernador bonaerense también defendió su rol en la expropiación del 51% de YPF en 2012. La calificó como “una decisión muy valiente” y rechazó autocríticas: “El problema se ocasiona cuando pasamos de tener un superávit energético a tener un déficit energético en cinco años, más o menos, por responsabilidad de Repsol. Se negaba a invertir en exploración, en producción”.

Consultado por una eventual candidatura presidencial en 2027, Kicillof buscó despejar especulaciones: “Yo estoy gobernando la provincia más grande en población, probablemente la más compleja, no lo sé, hay que ver. Tengo mañana temas de la provincia de Buenos Aires. Me parece todo eso ultra ciencia ficción”.

Sin embargo, no evitó hablar del futuro político post-Milei: “Exige el ejercicio de una fuerza política robusta, con claridad. No podemos repetir errores del pasado”.