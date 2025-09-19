La Provincia crea un registro único de bases de datos para modernizar la gestión pública

La Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno bonaerense oficializó este viernes la creación del “Registro de Bases de Datos de la Provincia de Buenos Aires”, con el objetivo de relevar, ordenar y poner en valor toda la información que gestionan los organismos provinciales. La medida quedó formalizada en la Resolución Nº 6/2025, firmada por la subsecretaria Sandra Noemí D’Agostino.

Qué establece la resolución

La normativa aprueba la creación del registro y su Manual de Registro de Bases de Datos como anexo obligatorio. Convoca a todos los ministerios, organismos y entidades de la administración pública provincial —centralizada y descentralizada— a inscribirse y completar un formulario digital para relevar las bases existentes o las que se vayan creando.

Además, invita a participar al Poder Legislativo, Poder Judicial y otros sujetos no alcanzados explícitamente por la medida.

Entre las definiciones formales, la resolución detalla que:

Base de datos: conjunto de datos clasificados y ordenados en soporte lógico-computacional.

Dato: representación simbólica de un atributo que describe hechos o entidades.

Datos personales y sensibles: se adoptan las definiciones de la Ley Nacional 25.326 y normas complementarias.

Alcance, plazos y obligaciones

El registro se completará mediante un formulario digital, que será remitido por correo oficial o a través del sistema GDEBA. Las administraciones dispondrán de 45 días hábiles desde la confirmación de recepción para completar la inscripción.

Cualquier modificación de una base, incorporación de nuevos datos o utilización para fines distintos a los declarados obliga a reinscribir la base en el registro.

La Dirección Provincial de Innovación Digital será responsable de la implementación, seguimiento, notificación y mantenimiento del Registro, mientras que la Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías gestionará la parte técnica y digital del formulario dinámico.

Fundamentos legales y tecnológicos

El registro se apoya en el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública, la Ley N° 15.477 y el Decreto N° 3/2024, que otorga competencia a la Subsecretaría de Gobierno Digital para liderar políticas de innovación y estrategia digital. También se basa en el Decreto N° 965/2025, que obligó a las áreas de TI a comunicar a la Subsecretaría la existencia de bases de datos clave para los objetivos institucionales.

La resolución subraya que el registro contribuye a la transparencia, la ética en la gestión pública y al ejercicio del habeas data contemplado en la Constitución provincial y la Ley N° 14.214. Además, se alinea con estándares internacionales de protección de datos y fomenta la responsabilidad proactiva en el manejo de información pública.

Impacto práctico y modernización

Una vez completado el registro, los organismos podrán optimizar intercambios, compartir buenas prácticas y mejorar la prestación de servicios mediante un uso más coordinado de las tecnologías de la información.

Esta medida se suma al hito de transformación digital que representa el Centro de Procesamiento de Datos “Rebeca Cherep de Guber”, inaugurado en 2024 en La Plata, que cuenta con una nube digital propia y triple certificación internacional en diseño, construcción y operación.

Sobre este logro, Sandra D’Agostino afirmó: “El Data Center representa un hito en la modernización de los procesos de gestión de información y en la soberanía tecnológica”.