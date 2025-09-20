Mauricio Macri volverá a mostrarse públicamente el próximo martes en un encuentro clave del PRO, en plena campaña hacia las elecciones legislativas de octubre. La cita se realizará a las 10 de la mañana en la sede partidaria de la calle Balcarce 412, y será encabezada por Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido y candidato a senador nacional por Santiago del Estero dentro del frente “Despierta Santiago”.

El objetivo principal de la reunión será respaldar a los candidatos nacionales del PRO y analizar el panorama electoral en cada distrito del país, por lo que no se esperan declaraciones públicas del expresidente. Según fuentes del partido, Macri estará presente para escuchar a los dirigentes y ofrecer apoyo político, evitando definiciones que puedan reavivar tensiones internas.

Tensiones internas y con La Libertad Avanza

El PRO atraviesa un momento complicado: la derrota en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, las fallidas negociaciones legislativas sobre los vetos presidenciales a leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, y un escenario económico con fuertes tensiones. A esto se suman desacuerdos internos, especialmente entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, que se profundizaron en la Cámara de Diputados.

La estrategia electoral también genera debate: Patricia Bullrich, candidata a senadora por la Ciudad, busca fortalecer la coalición con La Libertad Avanza (LLA), mientras que desde el entorno de Macri advierten que el vínculo con Javier Milei está cortado desde agosto del año pasado. “Cuando era JxC bajábamos línea y comunicación, pero hoy acompañamos a lo que plantea LLA; estamos a disposición para sumar”, detallan fuentes partidarias.

Economía, críticas y moderación

Referentes económicos del PRO, como Hernán Lacunza, alertaron sobre la situación cambiaria y la inflación en medio de un año electoral: “Estos problemas no nacieron en una semana. El Gobierno se confundió al creer que podía sostener el atraso del dólar en un año electoral. Ahora paga los costos”, señaló el exministro.

Desde el PRO remarcan también un “destrato permanente” por parte del Gobierno, con falta de incorporación de cuadros técnicos, paralización de obras públicas y cortocircuitos con el entorno presidencial.

En este marco, se destaca un giro reciente: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció como un “error” no haber incorporado a dirigentes macristas, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró necesario retomar el diálogo con Macri, señalando un intento de moderación y sintonía que el PRO recibe con expectativa.

El encuentro buscará centralizar el apoyo a los candidatos amarillos de cara a octubre, en un contexto marcado por derrotas parlamentarias y la necesidad de consolidar la estrategia electoral del PRO. La atención estará puesta en si la reaparición de Macri incluye algún mensaje hacia Milei y el Gobierno, en un momento en que la elección podría reconfigurar acuerdos parlamentarios y abrir nuevas oportunidades para el espacio.