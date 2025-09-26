River vs. Racing: cuándo y dónde se juega por Copa Argentina
Un clásico copero con sabor a final anticipada: el "Millonario" y la "Academia" se miden en los cuartos del certamen nacional. Todos los detalles, en esta nota.Deportes26 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La organización de la Copa Argentina confirmó el partido más esperado de los cuartos: River vs. Racing, un clásico cargado de historia, tensión y realidades opuestas. El "Millonario", dirigido por Marcelo Gallardo, busca revancha tras la eliminación en la Libertadores y su caída en cuartos de la edición pasada, mientras que la "Academia" de Gustavo Costas llega con confianza tras meterse entre los cuatro mejores del torneo continental.
El choque en Rosario promete ser de alto voltaje y tendrá como premio enfrentar en semifinales a Independiente Rivadavia de Mendoza, que eliminó a Tigre.
Aunque River domina el historial general, en cruces mano a mano el que manda es Racing, con 12 victorias sobre 7 del Millonario. Uno de los recuerdos más fuertes es el de la Copa Argentina 2011/12, cuando la Academia ganó en los penales y llegó a la final.
En contrapartida, River se quedó con los últimos grandes cruces: eliminó a Racing en la Libertadores 2018 y lo goleó 5-0 en la Supercopa Argentina 2019.
Marcelo Gallardo y Gustavo Costas.
El camino hasta cuartos de final
Racing eliminó a Santamarina (2-0), San Martín de San Juan (3-1) y Deportivo Riestra (3-0). River dejó en el camino a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0) y a Unión, en penales tras empatar 0-0.
El clásico en Rosario será el último duelo de cuartos y definirá al rival de Independiente Rivadavia. En la otra llave ya está confirmada la semifinal entre Belgrano y Argentinos Juniors.
Fecha, hora, estadio y TV
El partido River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 se jugará el jueves 2 de octubre a las 18:00 (ARG/CHI/URU) y 16:00 (COL/ECU/PER) en el Gigante de Arroyito. Se podrá ver en vivo por TyC Sports.
Copa Libertadores: semifinalistas, calendario y los cruces definidos
Racing y Palmeiras ya están en la penúltima instancia del torneo continental. Estudiantes define con Flamengo y Liga de Quito visita a San Pablo para completar el cuadro.
Mundial 2030: FIFA analiza un torneo con 64 selecciones
La propuesta de Conmebol entusiasma a Sudamérica y podría permitir que la Selección Argentina dispute toda la fase de grupos en estadios locales. La UEFA ya mostró su rechazo.
Así será el Mundial Sub 20 en Chile: calendario oficial y fase de grupos
El torneo arranca el 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones en busca del título juvenil. Argentina comparte grupo con Italia, Australia y Cuba.
Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.
Copa Libertadores: semifinalistas, calendario y los cruces definidos
Racing y Palmeiras ya están en la penúltima instancia del torneo continental. Estudiantes define con Flamengo y Liga de Quito visita a San Pablo para completar el cuadro.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.