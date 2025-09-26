Tensión en los trenes: el Gobierno intervino tras la protesta sindical

El conflicto ferroviario explotó: tras la protesta de La Fraternidad, el Gobierno dictó conciliación obligatoria para garantizar el servicio. Todos los detalles.

Argentina26 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Trenes
Gobierno dictó conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dispuso la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto laboral con el gremio de maquinistas La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.

Según el comunicado oficial, la resolución se tomó luego de que el titular del sindicato, Omar Maturano, abandonara de manera intempestiva la mesa de negociación, tras conocerse los planes de inversión y obras prioritarias presentados por las empresas.

El Gobierno intimó al sindicato a suspender todas las medidas de acción directa que afectaban a más de un millón de usuarios diarios. La disposición rige desde las 00 horas del 26 de septiembre de 2025 y se extenderá durante dos semanas, garantizando la normal circulación de los trenes.

Impacto en los usuarios

La medida llega tras una jornada de caos en el área metropolitana: las formaciones circularon a 30 km/h, la mitad de su velocidad habitual, lo que generó demoras, cancelaciones y andenes saturados.

Trenes

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el “paro técnico” afectó a las líneas Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento, además de retrasos en los servicios Urquiza y Belgrano Sur.

La postura del gremio

El sindicato rechazó las acusaciones de “paro encubierto” y aseguró que la decisión respondió al mal estado de las vías.

En paralelo, trascendió que los maquinistas ya cobraron la última paritaria con retroactivos y bonos de hasta $40 mil, lo que alimenta rumores sobre un eventual nuevo reclamo salarial, aunque sin confirmación oficial por parte del gremio.

Desde el Estado nacional remarcaron que la conciliación busca garantizar un servicio esencial para millones de argentinos, “resguardando el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva”.

