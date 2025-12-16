El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a referirse a la situación del máximo tribunal y a las vacantes que continúan sin cubrirse, al tiempo que remarcó la necesidad de que el Estado avance en la resolución de esta problemática. En ese marco, insistió en que la Corte debería tratar únicamente aquellos casos en los que exista una cuestión estrictamente constitucional.

La integración ideal del máximo tribunal

Al profundizar sobre su postura en torno a la conformación de la Corte, Rosatti señaló que cinco jueces es el número adecuado para su funcionamiento. Según explicó, esa integración permite que cada expediente sea debatido por todos los miembros y favorece una deliberación sustancial sobre cada fallo. “Cinco es el número ideal, para mí, que es el número histórico de la Corte”, analizó.

En esa línea, detalló el mecanismo interno de discusión: “Cada tema tiene que dar toda la vuelta por los ministros. Nos llega un expediente, entonces, si usted hace una Corte de cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Es decir, que aunque los tres primeros, siendo cinco, estén de acuerdo, si el cuarto está en desacuerdo, vuelve el expediente, porque alguno de los primeros tres puede cambiar su criterio”.

Las diferencias con cortes más numerosas

Rosatti diferenció este esquema del que se daría con tribunales integrados por siete o nueve jueces. A su criterio, en esos casos el circuito de análisis se vuelve más extenso y puede dificultar la construcción de consensos. “Si usted hace una Corte de siete, la mayoría es cuatro, la vuelta es más larga, es como un planeta que gira una órbita más extensa”, planteó.

En ese sentido, volvió a remarcar que el tribunal debería intervenir únicamente en aquellos asuntos “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”, delimitando así el rol que, a su entender, debe cumplir la Corte Suprema.

Un funcionamiento exigido por la falta de jueces

Para graficar la situación actual del organismo, Rosatti utilizó una comparación futbolística. “Estamos jugando un partido de fútbol de once jugadores con siete, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones porque tenemos que hacer malabares”, explicó. Según indicó, las tareas que lleva adelante el tribunal requieren una organización compleja, que se ve condicionada por la cantidad reducida de magistrados disponibles.

“Todas las semanas tenemos acuerdo, inexorablemente. En el acuerdo discutimos las sentencias que queremos sacar en las semanas subsiguientes, quiere decir que es un debate anticipado sobre lo que vamos a hacer en las semanas o meses subsiguientes”, relató. Y agregó: “Previamente, nos reunimos entre nosotros, con nuestros letrados, con los secretarios, y vamos tratando de ponernos de acuerdo”.

Unanimidad y conjueces

En relación con la toma de decisiones, Rosatti destacó que la gran mayoría de los fallos se resuelven por unanimidad. “Ponerse de acuerdo, yo diría el noventa y ocho por ciento de las sentencias, es unanimidad, en este caso, tres firmas. Si no se llama a un conjuez”, señaló, en referencia a la modalidad adoptada debido al número reducido de integrantes del tribunal.

Recursos humanos y tecnología

El presidente de la Corte también hizo mención a la dotación de letrados del organismo, que consideró considerablemente inferior a la de algunos estudios jurídicos privados de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en ciertos despachos trabajan hasta trescientos abogados, en el máximo tribunal la cantidad es sensiblemente menor.

Consultado sobre la incorporación de herramientas tecnológicas, Rosatti afirmó: “Esta es la única forma de trabajar sin inteligencia artificial por ahora, porque este reparto, a lo mejor, algún día podría hacerse por inteligencia artificial, pero a veces delira y podemos tener ahí problemas”.

Récord histórico de sentencias

En otro tramo de su análisis, Rosatti destacó el volumen de trabajo alcanzado por la Corte en el último año. “Este año va a ser el récord histórico desde la fundación de la Corte Suprema de Justicia en 1863 de cantidad de sentencias. Nunca antes, como hoy”, afirmó. En ese sentido, precisó que se firmarán “más de trece mil” sentencias, teniendo en cuenta que el año aún no concluyó.

La necesidad de instancias previas

Finalmente, el titular del máximo tribunal reiteró la importancia de fortalecer los plenarios o instancias de casación en todos los fueros, con el objetivo de unificar criterios antes de que los casos lleguen a la Corte Suprema. “Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia”, analizó.

No obstante, también destacó el esfuerzo organizativo realizado en los últimos años. “El trabajo de estos últimos años se ha organizado muy bien, pero hay que decir que estamos al límite, por supuesto”, concluyó.