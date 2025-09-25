Supermercados del interior alertan por aumentos de hasta 7%
Golpe al consumo: cadenas del interior denuncian remarcaciones de hasta 7% pese a la baja del dólar. Crece la tensión con proveedores. Todos los detalles.Economía25 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Las cadenas de supermercados del interior encendieron las alarmas por la llegada de nuevas listas de precios con subas de hasta el 7%. Los incrementos provinieron, principalmente, de empresas aceiteras, yerbateras y molinos harineros, que remarcaron luego de la fuerte volatilidad cambiaria de las últimas semanas.
Aunque el dólar bajó y este jueves cotiza a $1.345, tras haber rozado los $1.500 tras la derrota electoral en Buenos Aires, los supermercados advirtieron que muchos proveedores mantuvieron aumentos que consideran “especulativos”.
La advertencia de CAS y FASA
Desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) pidieron “extrema prudencia” a los proveedores y rechazaron con firmeza las listas con incrementos.
“Recomendamos a nuestros asociados no convalidar aumentos especulativos. Les pedimos a las empresas que retrotraigan los precios, porque el mercado no reconocerá subas injustificadas”, señalaron en un comunicado conjunto.
El presidente de FASA, Víctor Palpacelli, precisó que los aumentos llegaron en torno al 7% y se concentraron en aceites, yerba y harinas. “Se da en un escenario complicado, con la demanda todavía deprimida”, advirtió.
Qué productos subieron y cuáles no
Los mayoristas detallaron que las listas reflejaron aumentos del 7% en aceites y galletitas, del 5,5% en alcohol etílico y del 6% en golosinas. La yerba, en tanto, registró subas de entre 2,7% y 7%, dependiendo de la marca.
En contrapartida, una empresa de productos de cuidado personal bajó sus precios en 2,5%, algo que fue destacado por CAS y FASA como un ejemplo de “prudencia empresarial” frente a la caída del consumo.
Reclamo al Gobierno y a los empresarios
Las entidades pidieron a las autoridades “actuar decididamente” para proteger el poder adquisitivo de la población e impulsar medidas que fomenten el consumo interno, la inversión y el empleo.
“Debemos erradicar el viejo hábito de aumentar precios ‘por si acaso’. Nuestra misión es ser un escudo protector para los clientes”, sostuvieron.
La caída del consumo golpea a los supermercados
El reclamo se da en un contexto de ventas en baja. Según Scentia, los supermercados de cadena profundizaron en agosto la tendencia negativa, con una caída del 5,1% mensual y del 5,4% en el acumulado anual.
Las mayores bajas se registraron en bebidas (-12%), productos de higiene (-8%) y alimentos (-5,6%). Solo los productos impulsivos, como golosinas y snacks, mostraron un alza marginal del 1,2%.
En contraste, los autoservicios independientes y de cercanía crecieron en ventas, con alzas del 9,3% en alimentos, 7,6% en limpieza y 11,5% en cosmética. Un dato que confirma el corrimiento del consumo hacia formatos más chicos y cercanos en un contexto de ajuste.
En tiempo récord, el campo liquidó US$ 7.000 millones y vuelven las retenciones
El agro liquidó US$ 7.000 millones en 72 horas y el Gobierno dio de baja las retenciones cero. Una medida fugaz que sacudió al mercado. Todos los detalles.
La economía cayó 0,1% en julio y suma seis meses en pausa
La economía volvió a caer: industria y pesca golpean el repunte, el crecimiento pierde fuerza. Tercer mes de baja y los datos de agosto anticipan más retroceso.
El salvavidas de Trump a Milei: 20.000 millones de dólares
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó que negocian un swap con Argentina y adelantó la compra de bonos y un crédito stand-by para estabilizar la economía y atraer inversiones estadounidenses.
Derrumbe del consumo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre
El consumo en Argentina tocó fondo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre. La tarjeta de crédito se volvió la salvación. Todos los detalles.
Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.
Copa Libertadores: semifinalistas, calendario y los cruces definidos
Racing y Palmeiras ya están en la penúltima instancia del torneo continental. Estudiantes define con Flamengo y Liga de Quito visita a San Pablo para completar el cuadro.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.