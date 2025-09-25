Supermercados del interior alertan por aumentos de hasta 7%

Las cadenas de supermercados del interior encendieron las alarmas por la llegada de nuevas listas de precios con subas de hasta el 7%. Los incrementos provinieron, principalmente, de empresas aceiteras, yerbateras y molinos harineros, que remarcaron luego de la fuerte volatilidad cambiaria de las últimas semanas.

Aunque el dólar bajó y este jueves cotiza a $1.345, tras haber rozado los $1.500 tras la derrota electoral en Buenos Aires, los supermercados advirtieron que muchos proveedores mantuvieron aumentos que consideran “especulativos”.

La advertencia de CAS y FASA

Desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) pidieron “extrema prudencia” a los proveedores y rechazaron con firmeza las listas con incrementos.

“Recomendamos a nuestros asociados no convalidar aumentos especulativos. Les pedimos a las empresas que retrotraigan los precios, porque el mercado no reconocerá subas injustificadas”, señalaron en un comunicado conjunto.

El presidente de FASA, Víctor Palpacelli, precisó que los aumentos llegaron en torno al 7% y se concentraron en aceites, yerba y harinas. “Se da en un escenario complicado, con la demanda todavía deprimida”, advirtió.

Qué productos subieron y cuáles no

Los mayoristas detallaron que las listas reflejaron aumentos del 7% en aceites y galletitas, del 5,5% en alcohol etílico y del 6% en golosinas. La yerba, en tanto, registró subas de entre 2,7% y 7%, dependiendo de la marca.

En contrapartida, una empresa de productos de cuidado personal bajó sus precios en 2,5%, algo que fue destacado por CAS y FASA como un ejemplo de “prudencia empresarial” frente a la caída del consumo.

Reclamo al Gobierno y a los empresarios

Las entidades pidieron a las autoridades “actuar decididamente” para proteger el poder adquisitivo de la población e impulsar medidas que fomenten el consumo interno, la inversión y el empleo.

“Debemos erradicar el viejo hábito de aumentar precios ‘por si acaso’. Nuestra misión es ser un escudo protector para los clientes”, sostuvieron.

La caída del consumo golpea a los supermercados

El reclamo se da en un contexto de ventas en baja. Según Scentia, los supermercados de cadena profundizaron en agosto la tendencia negativa, con una caída del 5,1% mensual y del 5,4% en el acumulado anual.

Las mayores bajas se registraron en bebidas (-12%), productos de higiene (-8%) y alimentos (-5,6%). Solo los productos impulsivos, como golosinas y snacks, mostraron un alza marginal del 1,2%.

En contraste, los autoservicios independientes y de cercanía crecieron en ventas, con alzas del 9,3% en alimentos, 7,6% en limpieza y 11,5% en cosmética. Un dato que confirma el corrimiento del consumo hacia formatos más chicos y cercanos en un contexto de ajuste.