El Banco Central reinstauró la restricción cruzada y endureció el cepo

El Banco Central (BCRA) oficializó este viernes una medida que vuelve a poner presión sobre los ahorristas: a partir de hoy, quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán operar en el contado con liquidación (CCL) ni en el dólar MEP durante 90 días.

La decisión, comunicada a través de la Comunicación “A” 8336, amplía una restricción que ya regía para empresas y directivos financieros, y ahora alcanza también a las personas humanas.

Cómo funciona la nueva traba cambiaria

El mecanismo, conocido en la jerga del mercado como “restricción cruzada”, impide que alguien que compre dólar oficial use esas divisas para abastecer a los mercados financieros.

El texto del BCRA es claro: los bancos deberán contar con una declaración jurada de cada cliente en la que conste el compromiso de no realizar operaciones con títulos valores liquidados en moneda extranjera durante los tres meses siguientes a la compra de dólares.

El objetivo: frenar los “rulos” y la brecha cambiaria

El endurecimiento del cepo busca frenar maniobras conocidas como “rulos”, donde se aprovecha la diferencia de precios entre el dólar oficial y los financieros.

En las últimas semanas, la brecha entre ambos tipos de cambio volvió a crecer, lo que motivó a muchos operadores a dolarizarse vía MEP y CCL, operaciones más rápidas y menos burocráticas que las del mercado oficial.

Desde el BCRA explicaron que la medida “no impide que las personas compren dólares para ahorrar”, sino que busca evitar que con esos billetes se alimenten los mercados financieros, generando distorsiones.

Qué cambia para ahorristas y bancos

La novedad es que la norma ahora aplica a todos los individuos. No solo a directivos de empresas o accionistas mayoritarios, como había dispuesto el Central días atrás, sino también a pequeños ahorristas.

Para los bancos y casas de cambio, la medida implica un ajuste operativo: deberán actualizar sus sistemas para que los clientes firmen la declaración jurada al momento de acceder al mercado oficial.

Tras conocerse la resolución, las cotizaciones financieras reaccionaron con alzas y la brecha con el tipo de cambio oficial volvió a ampliarse. En la city porteña señalan que esta es una señal de que el cepo cambiario se endurece nuevamente, en un contexto de tensión y nerviosismo en el mercado.