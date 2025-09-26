Fuerza Patria en Buenos Aires: actos y recorridas con la BUP

Fuerza Patria intensifica su maquinaria electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, priorizando un eje central: la explicación y difusión de la Boleta Única de Papel (BUP). La medida busca evitar confusiones entre los votantes y consolidar la presencia del peronismo en todos los distritos.

“La gente ni siquiera sabe qué se va a encontrar al llegar al centro de votación”, explican desde el partido, que apuesta por la docencia intensiva para garantizar que los votantes del peronismo “no se equivoquen” al momento de sufragar.

Gobernador e intendentes al frente de la campaña

El gobernador Axel Kicillof lidera la difusión del nuevo instrumento de votación tras el triunfo provincial en septiembre. Su rol se replica en los intendentes, como Mayra Mendoza en Quilmes, quien en redes mostró cómo votar y pidió el sufragio para Fuerza Patria. La instrucción es clara: los votantes deben buscar la “banderita de la Argentina que representa a Fuerza Patria” en el centro de la boleta y marcar una tilde.

El partido utiliza todos los canales posibles: videos en redes, flyers y mesas informativas en espacios céntricos. El Instituto Patria implementa formatos variados, desde videos simples hasta demostraciones con boletas gigantes, como las que mostró Jorge Taiana durante actos, para ilustrar el mecanismo de votación y reforzar la pedagogía electoral.

La campaña territorial como eje estratégico

Además de la docencia sobre la BUP, Fuerza Patria mantiene sus ejes políticos tradicionales. La línea general de campaña llama a “frenar a Milei” y promueve la unidad para “sumar fuerzas” y defender los derechos de los trabajadores.

Los actos presenciales siguen siendo prioritarios: el sindicalismo confirmó un evento en Moreno el 13 de octubre, con la participación de los candidatos Hugo Yasky, Hugo Moyano hijo y Oscar de Isasi. Se anticipan al menos dos actos más en Cañuelas y Mar del Plata, junto a actividades previstas para el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.

Las recorridas en territorio estarán lideradas por los principales candidatos, entre ellos Jorge Taiana, Jimena López y Vanesa Siley, quienes llevan la agenda política y pedagógica a cada distrito. Taiana visitó este jueves Luján, donde fue recibido por el intendente Leonardo Boto y juntos encabezaron un acto multitudinario en el Club San Lorenzo.

“Vamos a garantizar que Argentina deje de descender en este camino de mayor endeudamiento, tanto de las familias como del país, y de mayor subordinación y de declinación de nuestra soberanía”, subrayó el primer candidato a diputado por la provincia.

Nicolás Trotta y la militancia en Maipú

En Maipú, Nicolás Trotta, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, mantuvo un encuentro con vecinos y militantes, acompañado por Tomás Bozzano, consejero de Juventud del PJ, y Sofía Casamayor, concejal electa. Allí se destacó la victoria histórica del peronismo en las elecciones locales del 7 de septiembre, superando al oficialismo por más de 12 puntos y consolidando presencia en el legislativo municipal.

Trotta reforzó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y proyectar la victoria provincial hacia el Congreso: “El pueblo bonaerense le puso un freno a la crueldad que representa el proyecto de Milei, pero también envió un mensaje a la provincia, porque lo paró votando a una fuerza política que debe reorganizarse para volver a gobernar”, afirmó Bozzano.

El trabajo territorial busca además transmitir los lineamientos del peronismo: independencia económica, soberanía política y justicia social, mientras se explica a los bonaerenses la importancia de sumar voluntades en el Congreso para contrarrestar políticas liberales y construir una alternativa sólida para 2027.