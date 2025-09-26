Encuesta analizó los datos que más impactan en la intención de voto

Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
Una encuesta de Tendencias Consultora, realizada en septiembre en la provincia de Buenos Aires, encendió luces rojas en el Gobierno nacional. Los resultados marcan un retroceso para Javier Milei, una recuperación de Axel Kicillof y un escenario de paridad política que preocupa en Balcarce 50.
Según el estudio, la imagen positiva de Milei se ubica en 41%, mientras que la negativa trepa al 58%, lo que deja un diferencial de -17 puntos. El dato más alarmante para la Casa Rosada es la caída sostenida: en apenas un mes perdió 4 puntos en la positiva y sumó 5 en la negativa.
Además, quienes evalúan como positiva la gestión nacional pasaron de 41,7% en noviembre de 2024 a 25,3% en esta medición.
La encuesta también reveló que el 56,2% de los bonaerenses cree que es “muy probable” que la administración Milei esté involucrada en hechos de corrupción, un dato que golpea fuerte en la confianza hacia el oficialismo.
En contrapartida, Axel Kicillof muestra signos de recuperación: alcanza un 46,5% de imagen positiva, frente al 37% que tenía en agosto. Cristina Fernández de Kirchner se mantiene en niveles estables, con 44% de positiva y 54,6% de negativa.
La figura más golpeada dentro del oficialismo es la secretaria General de la Presidencia, que registra un rechazo del 73,7%.
De cara a octubre, tras el triunfo del 7 de septiembre, Fuerza Patria consolida una ventaja amplia: Jorge Taiana lidera con ocho puntos sobre José Luis Espert de La Libertad Avanza. El Frente de Izquierda, con Nicolás del Caño, aparece tercero con 6,5%, superando a Florencio Randazzo de Provincias Unidas.
La encuesta deja en claro que los recortes en educación y salud impactan de lleno en la imagen del Gobierno. El 64,1% rechaza los recortes en el Hospital Garrahan, mientras que el 79,5% se opone a los ajustes en universidades públicas.
Desde la consultora remarcaron: “Universidad y salud: no se tocan. Cada vez que estos temas entran en discusión, los bonaerenses se pronuncian claramente. Cuando el Gobierno insiste, paga un costo alto: refuerza desaprobación y erosiona imagen”.
