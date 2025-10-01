El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, lanzó duras críticas contra la Corte Suprema al denunciar que el tribunal mantiene una “doble vara” en la resolución de causas.

Según el funcionario, el máximo tribunal rechazó en apenas 44 días un recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner, pero mantiene "cajoneado" desde hace más de tres años el expediente de extradición a Estados Unidos de Federico “Fred” Machado.

“Es gravísimo en términos jurídicos y democráticos. A un adversario político como Cristina lo condenan sin tratar sus planteos, y a un narcotraficante pedido por Estados Unidos lo protegen, lo encubren y hasta lo benefician”, afirmó Mena en declaraciones radiales.



El vínculo con Espert y el financiamiento narco

El caso golpea de lleno al diputado oficialista José Luis Espert. De acuerdo con los registros incautados por el IRS (Internal Revenue Service, la agencia recaudadora de Estados Unidos), en febrero de 2020 hubo una transferencia de 200 mil dólares desde la red de Machado a la campaña electoral de Espert.

“Lo que aparece como novedoso es que el que figura en la contabilidad de un grupo narcotraficante es José Luis Espert, quien tiene que dar explicaciones”, remarcó Mena. El ministro sostuvo que “hay un narcotraficante que financia amigos, políticos o adherentes” y cuestionó la falta de respuestas del legislador libertario.

El pedido de extradición de Machado fue presentado el 3 de mayo de 2022 y recién el pasado 21 de agosto de 2024, tras las denuncias públicas de Juan Grabois, la Corte devolvió el expediente al juzgado federal de General Roca.

“Estuvo cajoneado tres años y cuatro meses mientras Machado vivía tranquilo en Río Negro. Cuando apareció la denuncia de Grabois, la Corte se movió para disimular”, denunció el funcionario bonaerense.

José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza.

El ministro también cuestionó la rapidez con que la Corte autorizó en junio la extradición de un ciudadano italiano acusado de delitos políticos, mientras el caso de Machado sigue estancado. Asimismo, advirtió que la situación actual “pone en riesgo los derechos y las libertades de los argentinos” y reclamó una profunda reforma judicial.

“Lo peor es que el problema no son los mil trabajadores de la Justicia, sino 30 jueces enquistados que modifican las reglas del juego democrático. La situación hoy es 10 veces más grave que hace 4 años”, concluyó Mena.