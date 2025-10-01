El Senado se encamina a rechazar nuevos vetos presidenciales en una sesión clave
La Cámara alta abordará los vetos a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario, con apoyo suficiente para insistir por encima de los dos tercios.Legislativas01 de octubre de 2025Andrés Montero
La Cámara de Senadores volverá a sesionar este jueves desde las 10 de la mañana en una jornada que promete ser decisiva en términos políticos. En el temario figuran los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario, que cuentan con respaldo garantizado para su aprobación por encima de los dos tercios, lo que marcaría un nuevo revés para el Gobierno nacional.
La decisión se tomó en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, con la presencia de senadores de distintos espacios políticos como Ezequiel Atauche, Francisco Paoltroni, José Mayans, Mónica Silva, Bartolomé Abdala, Juliana di Tullio, Carlos “Camau” Espínola, Carlos Arce, Mariana Juri, Fernando Salino, Lucila Crexell, Natalia Gadano, Martín Göerling Lara, Anabel Fernández Sagasti y Eduardo Vischi.
Los temas centrales de la sesión
El primer punto a tratar será el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien ya había tenido su paso por la Comisión de Acuerdos.
Luego se avanzará con una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado con más de seis años de antigüedad ininterrumpida.
A continuación, llegará el momento de mayor expectativa: el tratamiento de los vetos presidenciales. La Ley de Emergencia Sanitaria en la Salud Pediátrica y la de Financiamiento Universitario se convertirán en el eje central del debate político, con la certeza de que el Senado insistirá en ambas, superando el umbral de los dos tercios necesarios.
Proyectos sociales en debate
En el temario también aparece un proyecto de la senadora rionegrina Mónica Silva, que propone declarar Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se celebra cada febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en Río Negro.
Otro punto importante será el tratamiento de dos iniciativas unificadas impulsadas por el senador Juan Carlos Romero. Los proyectos establecen un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas e incluyen la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”, una herramienta que apunta a mejorar la articulación federal frente a casos de extravío.
Convenios internacionales
Hacia el final de la sesión, el Senado abordará la aprobación de dos convenios internacionales. El primero es un protocolo de enmienda al acuerdo con Francia, destinado a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. El segundo tiene características similares, pero en este caso con Austria, y apunta a eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, además de reforzar la prevención de la evasión y elusión fiscal.
Una jornada de alto voltaje político
Con un temario variado pero dominado por los vetos presidenciales, la Cámara alta se encamina a una sesión cargada de contenido político. La expectativa está puesta en la votación sobre Pediatría y Universidades, que se prevé marcará un nuevo enfrentamiento institucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Legislatura caliente: "¿Por qué tanta urgencia con el endeudamiento?"
Senador opositor cuestionó al oficialismo por apurar la aprobación de deuda sin contar aún con la Ley de Presupuesto 2026 ni la Ley Fiscal. Kicillof insiste en la necesidad de refinanciar compromisos y sostener obras.
Karina Milei faltó otra vez a la Comisión Libra y piden que vaya con la fuerza pública
Karina Milei volvió a faltar a la comisión $Libra y la oposición exige a la Justicia que la obligue a declarar. El caso complica a los Milei. Todos lo detalles.
Feroz cruce en la comisión del fentanilo entre una legisladora y una víctima
Feroz cruce en el Congreso: familiares de víctimas del fentanilo acusaron a Giudici de usar el dolor en campaña. Mirá el tenso momento que se vivió.
Diputados encara una extensa agenda: de la Ley de DNU a los casos $LIBRA y Cine.Ar
La Cámara baja tendrá nueve reuniones de comisión que abarcan desde derechos humanos hasta proyectos culturales.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.