La Cámara de Senadores volverá a sesionar este jueves desde las 10 de la mañana en una jornada que promete ser decisiva en términos políticos. En el temario figuran los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario, que cuentan con respaldo garantizado para su aprobación por encima de los dos tercios, lo que marcaría un nuevo revés para el Gobierno nacional.

La decisión se tomó en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, con la presencia de senadores de distintos espacios políticos como Ezequiel Atauche, Francisco Paoltroni, José Mayans, Mónica Silva, Bartolomé Abdala, Juliana di Tullio, Carlos “Camau” Espínola, Carlos Arce, Mariana Juri, Fernando Salino, Lucila Crexell, Natalia Gadano, Martín Göerling Lara, Anabel Fernández Sagasti y Eduardo Vischi.

Los temas centrales de la sesión

El primer punto a tratar será el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien ya había tenido su paso por la Comisión de Acuerdos.

Luego se avanzará con una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado con más de seis años de antigüedad ininterrumpida.

A continuación, llegará el momento de mayor expectativa: el tratamiento de los vetos presidenciales. La Ley de Emergencia Sanitaria en la Salud Pediátrica y la de Financiamiento Universitario se convertirán en el eje central del debate político, con la certeza de que el Senado insistirá en ambas, superando el umbral de los dos tercios necesarios.

Proyectos sociales en debate

En el temario también aparece un proyecto de la senadora rionegrina Mónica Silva, que propone declarar Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se celebra cada febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en Río Negro.

Otro punto importante será el tratamiento de dos iniciativas unificadas impulsadas por el senador Juan Carlos Romero. Los proyectos establecen un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas e incluyen la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”, una herramienta que apunta a mejorar la articulación federal frente a casos de extravío.

Convenios internacionales

Hacia el final de la sesión, el Senado abordará la aprobación de dos convenios internacionales. El primero es un protocolo de enmienda al acuerdo con Francia, destinado a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. El segundo tiene características similares, pero en este caso con Austria, y apunta a eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, además de reforzar la prevención de la evasión y elusión fiscal.

Una jornada de alto voltaje político

Con un temario variado pero dominado por los vetos presidenciales, la Cámara alta se encamina a una sesión cargada de contenido político. La expectativa está puesta en la votación sobre Pediatría y Universidades, que se prevé marcará un nuevo enfrentamiento institucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.