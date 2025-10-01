Dólar en billeteras virtuales: el BCRA salió a frenar la versión del “apagón”

El Presidente del Banco Central, Santiago Bausili, negó cambios en el dólar oficial y apuntó a billeteras virtuales: “No están autorizadas”. Todo lo que dijo.

Economía01 de octubre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Bausili
El BCRA desmintió cambios en el dólar oficial

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, salió este martes a aclarar la polémica generada por la supuesta interrupción de la venta de dólar oficial en billeteras virtuales. “No hubo ninguna medida tomada hoy. No cambia nada, más allá del revuelo en las redes”, afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi (A24).

El funcionario insistió en que no hay nuevas restricciones para el acceso de personas humanas al mercado de cambios.

Qué pasó con las billeteras virtuales

El debate comenzó tras la declaración de Ariel Sbdar, CEO de la app Cocos Capital, quien dijo que “nos pidieron apagar”, en referencia al corte en la venta de dólar oficial.

Bausili lo negó: “El Banco Central lidia con sus regulados, que son los bancos y las casas de cambio. Las billeteras y las Alycs no son entidades reguladas por el Banco Central, eso es lo que pasó hoy”.

X Sbdar

Según explicó, la operatoria de dólar oficial está limitada únicamente a bancos y agencias de cambio autorizadas, mientras que las billeteras digitales nunca tuvieron autorización formal para ofrecer ese servicio.

Una “interpretación errónea” de la normativa

El titular del BCRA detalló que hasta este martes algunas aplicaciones habían ofrecido dólar oficial debido a una mala interpretación: “Lo que pasó es que se aclaró una interpretación errónea de una normativa. Eso afectó la operatoria de algunas entidades. No tiene nada que ver con una normativa nueva ni con el acceso de las personas humanas al mercado de cambio”.

Sbdar, en tanto, publicó luego un mensaje en redes para calmar a los usuarios: “Si bien pausamos temporalmente la operatoria de dólar oficial, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios están disponibles”.

Cambios en el directorio del Banco Central

En paralelo, el Gobierno oficializó este lunes la designación de cuatro nuevos miembros en el Directorio del BCRA. Según el Decreto 691/2025, los cargos estarán vigentes hasta septiembre de 2031.

Los nuevos integrantes son Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento.

Además, el presidente Javier Milei nombró a Evert Ignacio Van Tooren como director titular ad honorem del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con mandato para los ejercicios 2025 y 2026.

