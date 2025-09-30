El consumo en la Argentina volvió a dar un paso atrás en agosto

Bombazo en la economía: el consumo cayó 0,5% en agosto y cortó ocho meses de alzas. Enterate qué sectores fueron los más golpeados. Todos los números.

Economía30 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Consumo informe
El consumo retrocedió en agosto y cortó ocho meses de alzas

El consumo en la Argentina volvió a dar un paso atrás en agosto de 2025. Según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el índice mostró una caída interanual de 0,5%, la primera baja del año, y un retroceso desestacionalizado de 0,6% respecto de julio.

Milei en UshuaiaEncuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno

Lo que dice el informe de la CAC

En su reporte, la entidad advirtió: “Luego de ocho meses consecutivos con crecimientos interanuales, agosto mostró por primera vez en 2025 una caída respecto al mismo mes del período anterior”.

La baja llegó en un escenario de inflación controlada: el índice de precios se ubicó en 1,9% mensual, encadenando tres meses por debajo del 2% y llevando la variación interanual a 33,6%, el nivel más bajo desde 2018. La acumulada anual se ubicó en 19,5%.

Indicador de Consumo

Pese a la estabilidad, el consumo sintió el golpe de la falta de recomposición salarial. El informe señaló que la recuperación de ingresos es condición necesaria para que los hogares reactiven su gasto.

El vínculo con la actividad económica

La caída del consumo se dio en paralelo a un freno en la actividad. En junio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 6,4% interanual, su noveno mes consecutivo en alza, aunque la serie desestacionalizada marcó un retroceso de 0,7%.

Variacion de 2025 contra años anteriores

Ese mismo patrón se reflejó en el IC: mientras la baja base de comparación sostuvo los números positivos durante buena parte del año, agosto marcó un quiebre que generó preocupación en el mercado.

Cómo se movieron los rubros

Los sectores mostraron comportamientos dispares:

  • Indumentaria y calzado: subió 4,3% interanual, tras haber caído fuerte en agosto de 2024.
  • Transporte y vehículos: avanzó 4% y el patentamiento de autos saltó 44%, alcanzando el mejor registro para un agosto desde 2018.
  • Recreación y cultura: trepó 23% por la mayor demanda de entradas de cine.
  • Vivienda, alquileres y servicios públicos: cayó 1,2% interanual por una menor demanda de electricidad (-5,2%).
  • Otros rubros: retrocedieron 5,3% interanual, con una incidencia negativa de -2,9 puntos en el IC.

Bienes masivos y crédito

El consumo masivo avanzó 4% interanual en agosto, aunque la serie desestacionalizada mostró una baja de 1,9% mensual. En contraste, el crédito real siguió expandiéndose, con tarjetas y préstamos personales al frente, y con dinamismo en compraventa de inmuebles y patentamiento de autos.

OlivosMacri-Milei: El encuentro secreto en Olivos que sorprendió a la política

La CAC concluyó que, si bien el consumo masivo mostró signos de recuperación, los bienes durables atraviesan una moderación. Además, persiste un cambio en la composición del gasto: los hogares destinan más recursos a bienes de largo plazo, en detrimento de los de uso cotidiano.

¿Cómo cree que estará la economía tras las elecciones de octubre?

Mejor

Peor

Igual

Te puede interesar
Populares
Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado