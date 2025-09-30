Macri-Milei: El encuentro secreto en Olivos que sorprendió a la política
Mauricio Macri y Javier Milei se reunieron en Olivos tras un año de tensión: tres horas de charla que reacomodan la política argentina. ¿Qué se dijeron?Política30 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a verse las caras el domingo en la Quinta de Olivos, después de un año sin contacto directo. El expresidente del PRO y el actual jefe de Estado compartieron una reunión de tres horas junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que repasaron la situación del país y los desafíos políticos inmediatos.
Lo que dijo Macri tras el encuentro
Macri utilizó sus redes sociales para dar detalles del reencuentro: “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió en X.
El exmandatario dejó un mensaje claro: no busca que al Gobierno le vaya mal, sino abrir un canal de diálogo en un contexto de tensiones políticas.
La respuesta de Milei
El Presidente, en declaraciones a A24, recordó que el acercamiento comenzó con un mensaje suyo desde Nueva York, cuando agradeció a Macri por sus gestos públicos tras la ayuda financiera que Estados Unidos anunció para la Argentina. “Nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo, estamos trabajando en recomponerlo”, señaló Milei.
El libertario admitió que durante casi un año no hubo comunicación, pero descartó que la relación sea irrecuperable: “La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien”.
La gobernabilidad en juego
Según trascendió, Macri remarcó la necesidad de que el oficialismo busque acuerdos más amplios en el Congreso, tras las últimas derrotas legislativas. No hubo conversaciones sobre cargos, aunque Milei reconoció que analiza cambios en el Gabinete a partir de diciembre, lo que podría abrir la puerta a figuras del PRO.
La reunión dejó en claro que ambos líderes políticos entienden que, de cara a las elecciones y con la gobernabilidad en juego, recomponer el vínculo puede resultar clave para avanzar con las reformas previstas.
Un nuevo encuentro en camino
Lejos de quedar en una foto aislada, el diálogo continuará. Macri y Milei ya coordinan sus agendas para un nuevo encuentro esta misma semana en Olivos. La política argentina, expectante, observa cómo dos de los dirigentes más influyentes del país buscan dejar atrás un año de tensiones y reproches.
Milei habló del escándalo en ANDIS y defendió a su hermana
Milei volvió a defender a Karina en el escándalo ANDIS, calificó de “chimentos de peluquería” los audios y lanzó una frase que sacudió la política.
El Gobierno avanza en la privatización nuclear: entrega casi la mitad de Nucleoeléctrica
Con el decreto 695/24, el Gobierno habilitó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.
Exigen políticas urgentes para proteger el turismo interno bonaerense
La actividad atraviesa un déficit histórico: entre enero y agosto de 2025, los argentinos gastaron USD 4.233 millones más en viajes al exterior que lo que dejaron los visitantes extranjeros. Preocupación por la temporada de verano.
Boom de la inteligencia artificial en aulas bonaerenses: docentes reclaman regulación
Según un reciente informe, solo 2 de cada 10 colegios privados tienen protocolos para el uso de IA, mientras que el 77,5% de los maestros reclama capacitación obligatoria.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Escándalo en 9 de Julio: productores enfrentaron a funcionarios municipales
Bronca en 9 de Julio: productores irrumpieron en la municipalidad, quemaron gomas y exigieron obras urgentes por los caminos anegados. Mirá el video.