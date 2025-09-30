Macri-Milei: El encuentro secreto en Olivos que sorprendió a la política

Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a verse las caras el domingo en la Quinta de Olivos, después de un año sin contacto directo. El expresidente del PRO y el actual jefe de Estado compartieron una reunión de tres horas junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que repasaron la situación del país y los desafíos políticos inmediatos.

Lo que dijo Macri tras el encuentro

Macri utilizó sus redes sociales para dar detalles del reencuentro: “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió en X.

El exmandatario dejó un mensaje claro: no busca que al Gobierno le vaya mal, sino abrir un canal de diálogo en un contexto de tensiones políticas.

La respuesta de Milei

El Presidente, en declaraciones a A24, recordó que el acercamiento comenzó con un mensaje suyo desde Nueva York, cuando agradeció a Macri por sus gestos públicos tras la ayuda financiera que Estados Unidos anunció para la Argentina. “Nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo, estamos trabajando en recomponerlo”, señaló Milei.

El libertario admitió que durante casi un año no hubo comunicación, pero descartó que la relación sea irrecuperable: “La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien”.

La gobernabilidad en juego

Según trascendió, Macri remarcó la necesidad de que el oficialismo busque acuerdos más amplios en el Congreso, tras las últimas derrotas legislativas. No hubo conversaciones sobre cargos, aunque Milei reconoció que analiza cambios en el Gabinete a partir de diciembre, lo que podría abrir la puerta a figuras del PRO.

La reunión dejó en claro que ambos líderes políticos entienden que, de cara a las elecciones y con la gobernabilidad en juego, recomponer el vínculo puede resultar clave para avanzar con las reformas previstas.

Un nuevo encuentro en camino

Lejos de quedar en una foto aislada, el diálogo continuará. Macri y Milei ya coordinan sus agendas para un nuevo encuentro esta misma semana en Olivos. La política argentina, expectante, observa cómo dos de los dirigentes más influyentes del país buscan dejar atrás un año de tensiones y reproches.