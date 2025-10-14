“Si no cumplen, no habrá paz”: la advertencia del Garrahan a Milei

Los trabajadores del Hospital Garrahan, junto a familiares de pacientes, agrupaciones de salud, colectivos de Discapacidad y referentes universitarios, anunciaron una caravana y ruidazo hacia la Quinta de Olivos este sábado 18 de octubre. El objetivo, remarcaron, es exigir que el Gobierno nacional aplique de inmediato las leyes de Emergencia Pediátrica, Financiamiento Universitario y Discapacidad, ya aprobadas por el Congreso.

La medida va a estar acompañada con una conferencia de prensa frente al hospital pediátrico, encabezada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) que se va a realizar este miércoles. “Si el Presidente y su Gobierno no cumplen con el Garrahan, no van a tener paz con nosotros”, advirtió la secretaria general de APyT, Norma Lezana.

“Descubrimos un fondo de inversión mientras cobramos salarios de pobreza”

Lezana recordó que los trabajadores vienen atravesando “un largo camino durante estos meses”, desde la asunción de Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

“Desenmascaramos falsedades del Gobierno: nos decían que el hospital estaba lleno de ñoquis o que no había plata, pero descubrimos incluso un Fondo de Inversión mientras cobramos salarios de pobreza y siguen renunciando profesionales”, remarcó.

La dirigente también destacó que lograron instalar el reclamo del Garrahan como una causa nacional, consiguiendo la sanción de la Emergencia Pediátrica con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras. “Si el Presidente insiste en no aplicarlas, incurre en delito y podría enfrentar un pedido de Juicio Político. Lo vamos a impulsar si es necesario”, sostuvo.

El plazo vence el lunes: “Milei no es un monarca discrecional”

Lezana subrayó que el Poder Ejecutivo tiene “hasta el lunes 20” para definir si aplicará las leyes aprobadas.

“Milei tiene que comprender que es Presidente, no un monarca discrecional. Por eso decidimos hacer esta caravana y ruidazo para que nos escuchen”, señaló.

La movilización saldrá a las 14.30 desde el Congreso de la Nación, y se trasladará hacia la Quinta Presidencial de Olivos.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a participar en autos, motos, bicicletas o cualquier medio de transporte, destacando que se eligió un sábado “para facilitar la presencia de familias, colectivos sociales y personas que acompañan la causa”.

Un reclamo que trasciende el hospital

La convocatoria será acompañada por organizaciones de la salud pública, universidades nacionales, colectivos de Discapacidad y familiares de pacientes del Garrahan.

Los manifestantes remarcaron que no se trata solo de un conflicto sectorial, sino de un reclamo más amplio por el financiamiento del sistema público de salud y educación.

“Son causas nacionales”, concluyó Lezana, quien aseguró que la comunidad médica “no bajará los brazos” hasta que el Ejecutivo cumpla con las leyes votadas por el Congreso.