"No firmó nada": Taiana define como "penosa" la "ceremonia de sumisión" de Milei ante Trump

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, calificó de “sumisión y genuflexión” la reciente reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos, y remarcó que el líder libertario “no se trajo ni una firma ni un anuncio y eso fue bastante penoso”.

“Por lo menos lo que tenías que haber anunciado ayer, así se esperaba, era que se va a negociar un swap”, sostuvo Taiana en entrevista radial. Según el excanciller, “no se entiende la actitud de la delegación argentina”, porque en el encuentro entre ambos presidentes “no aparece nada que firmar”.

Además, advirtió que se esperaba “una reducción de los aranceles extraordinarios al aluminio y al acero, y nada de eso pasó”.

Reunión sin resultados y reacción de los mercados

Taiana cuestionó la preparación de la misión argentina y destacó que, “te fuiste a reunir con un presidente luego de semanas de negociaciones y de una semana del ministro de Economía y su equipo en Estados Unidos, y no hubo nada para firmar después de días de estar ahí”.

El dirigente advirtió que Milei “fue a buscar un apoyo, pero no se trajo nada y encima con una declaración (de Trump) que fue contraproducente”, configurando “una forma de extorsionar a los argentinos”.

La reacción en los mercados, según explicó, se debió a que los inversores descuentan que el gobierno nacional podría tener un mal resultado electoral el 26 de octubre: “Al decir que va a retirar el apoyo, los tipos salen y producen toda esta caída de bonos y acciones y títulos”, detalló.

En su análisis, Taiana señaló que “toda la estrategia del Gobierno es tener solo el apoyo de Estados Unidos”, algo que consideró “un error grande” y una mala praxis de la política exterior argentina.

Mala praxis argentina y crisis interna en La Libertad Avanza

El excanciller alertó que la visita expuso falencias internas en La Libertad Avanza. “Se armó un lío interno por lo que hicieron el canciller y el embajador, que evidentemente no midieron los tiempos ni se ocuparon de lo que tenían que ocuparse. Vamos a ver si hoy se corrige y se anuncia algo”, afirmó.

Taiana también puso en perspectiva la situación económica del país: “Ayer se confirmó la inflación, que subió 2,1% mensual, y se cumplieron dos trimestres de caída de la producción. Estamos en recesión, y eso tira por abajo todo el optimismo del presidente que decía que estábamos creciendo al 7%”.

Sobre los anuncios concretos de la reunión, remarcó que “lo único que informó fue el tuit de Scott Bessent, nada más. El presidente no dijo nada”.

Según Taiana, la estrategia argentina quedó paralizada: “Fue una especie de ceremonia de sumisión, pero nada, no tenía ni una firma para traerse de Trump. Eso fue bastante penoso, más allá de la personalidad rocambolesca de Trump”.

Finalmente, advirtió que la subordinación del encuentro con Argentina a los temas de Medio Oriente “bajó el nivel del encuentro, y al no tener nada los nuestros, se perdió una oportunidad de volver fuerte”. Taiana confió en que “por lo menos el swap y algunos beneficios arancelarios deberían anunciarse pronto”.