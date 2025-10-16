El diputado nacional en uso de licencia y ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, sufrió un nuevo revés en los tribunales.

El juez en lo Criminal y Correccional Federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de su defensa para que la causa por presunto lavado de activos que tramita en San Isidro pase a Comodoro Py.

El planteo, presentado por su abogado Alejandro Freeland, sostenía que ambas investigaciones guardan conexión y que deberían tramitar en el mismo fuero para evitar una doble persecución penal.

Sin embargo, tanto la fiscal Alejandra Mángano como el magistrado porteño consideraron que la solicitud era “prematura”, dado que la causa que lleva adelante el juez Lino Mirabelli en San Isidro se encuentra en una etapa inicial y bajo secreto de sumario.

De esta manera, la investigación sobre la recepción e incorporación de fondos presuntamente provenientes del narcotráfico por parte del economista liberal seguirá su curso en la jurisdicción bonaerense.

Los vínculos con el empresario Fred Machado

La causa en San Isidro se abrió el 25 de septiembre último y apunta a determinar si Espert recibió 200 mil dólares en efectivo de Federico “Fred” Machado, empresario con pedido de extradición a los Estados Unidos por causas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes.

El pago habría ocurrido el 1° de febrero de 2020 como parte de un supuesto contrato de servicios, en el marco de una organización criminal dedicada al lavado de dinero.

Fred Machado.

El juez Mirabelli ya ordenó allanamientos en la vivienda de Espert y en la de Machado, mientras avanza con medidas bajo secreto de sumario. Según la denuncia que dio origen a la causa, los fondos habrían sido incorporados al sistema financiero mediante operaciones encubiertas.

En paralelo, en los tribunales de Comodoro Py tramita otra investigación vinculada a los vuelos que Espert habría realizado durante la campaña presidencial de 2019 en aviones y vehículos supuestamente provistos por Machado.

Esa causa se inició el 19 de abril de 2021 y está a cargo de la fiscal Mángano, quien también se opuso a la unificación de expedientes.

“Prematuro” y “contraproducente”: el argumento del juez

Al rechazar el pedido de inhibitoria, Martínez De Giorgi coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal y advirtió que “no se cuenta con elementos suficientes” para determinar si existe efectivamente una duplicación de investigaciones.

“Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente, pues esa decisión entorpecería el avance de la investigación que se lleva adelante en San Isidro”, señaló el magistrado en su resolución.

De esta forma, Espert deberá enfrentar —por separado— dos causas federales activas: una por el presunto lavado de activos y otra por los aportes irregulares y el uso de bienes durante la campaña de 2019. Ambas están en curso y bajo análisis de la Justicia Federal.