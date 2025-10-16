La Justicia electoral bonaerense vive un nuevo capítulo en medio de la recta final de la campaña: el fiscal federal Ramiro González propuso este jueves a la Cámara Nacional Electoral reimprimir los carteles de exhibición obligatoria con la foto de Diego Santilli y la lista completa de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. La medida apunta a garantizar que los electores tengan acceso a información clara y actualizada antes de los comicios.

“El trabajo que viene desarrollando y prácticamente ha finalizado la Junta Electoral del distrito debe culminarse. Luego, adicionalmente, deberá revisar los afiches nuevos y entregárselos al Correo para que realice una nueva distribución”, sostuvo González, quien destacó que “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”.

Cartelería y normativa electoral

Los afiches en cuestión son obligatorios en todos los establecimientos de votación y buscan reflejar la totalidad de los candidatos titulares y suplentes de cada lista.

Según el Código Electoral, “las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación, cuarto oscuro, centros de votación y/o cualquier otro espacio destinado a tal fin”.

La Junta Electoral de Buenos Aires, integrada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal Jorge Di Lorenzo y la presidenta de la Corte provincial Hilda Kogan, había rechazado inicialmente la solicitud de LLA por considerarla “extemporánea, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.

Riesgos y responsabilidades

El fiscal González aclaró que la responsabilidad de que los afiches lleguen a tiempo recaería en La Libertad Avanza, las imprentas y el Correo, mientras que los funcionarios electorales solo deben controlar la veracidad del material. En su dictamen, destacó que aunque no se afecten otras fuerzas políticas, la evaluación de riesgos y consecuencias corresponde a los apoderados que solicitaron la reimpresión.

“En tanto no se afecta en modo alguno a las otras agrupaciones participantes de la contienda, es posible afirmar que los apoderados de La Libertad Avanza, bien pueden advertir en ese margen de interpretación subjetiva por el que responden, que la existencia de una BUP distinta a la cartelería de exhibición no tiene la probabilidad de producir confusiones, en particular, al electorado que su agrupación pretende representar”, explicó González, subrayando que la medida se limita a brindar información certera al votante.

Apelación ante la Cámara Nacional Electoral

Este miércoles, LLA había presentado un recurso ante la Cámara Nacional Electoral para revertir la negativa de rehacer 40.000 afiches, que debían reflejar la figura de Santilli en reemplazo de José Luis Espert. Según los libertarios, la reimpresión podría realizarse en 48 horas, con un costo de aproximadamente $7 millones. Ahora, la Cámara Nacional Electoral analizará la opinión de la fiscalía y luego elevará su decisión.

Durante el fin de semana, los magistrados Daniel Bejas y Santiago Corcuera revocaron la sentencia del juez Ramos Padilla, quien había determinado que Karen Reichardt debía encabezar la lista, ratificando así a Diego Santilli como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el pedido de reimprimir los afiches busca que, aunque la BUP siga mostrando a Espert, los carteles reflejen la figura de Santilli y la lista completa de la fuerza política.