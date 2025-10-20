El ministro bonaerense de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, lanzó un mensaje contundente durante la cuarta Feria Nacional y novena Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas “Sembrando Esperanza” en el Parque Pereyra Iraola de Berazategui.

Frente a especulaciones sobre un acuerdo con Estados Unidos que podría exigir leyes de patentes más restrictivas sobre vegetales, el funcionario aseguró que resistirán cualquier intento de privatización de semillas y reafirmó la defensa de los derechos de los productores.

Semillas: producción y soberanía

Durante la apertura del evento, Rodríguez subrayó la importancia estratégica de las semillas: “La semilla, en definitiva, es la posibilidad de producir. Sin semillas, no se puede producir. Y sin producción, no hay alimento”.

Además, destacó que proteger las semillas nativas y criollas no solo garantiza la producción actual, sino que también asegura la posibilidad de desarrollo futuro. “Cada vez que se intenta restringir ese derecho, se atenta contra la producción y contra los productores”, advirtió.

El ministro hizo hincapié en las negociaciones con Estados Unidos y la presión para cambiar las reglas locales sobre propiedad intelectual: “Vimos en los últimos días cómo en las negociaciones con Estados Unidos reaparecen los condicionamientos sobre el tema semillas. Frente a eso quiero decirlo con toda claridad: desde la provincia de Buenos Aires y desde este Ministerio vamos a defender el derecho de los productores a usar sus propias semillas y a producir con soberanía”.

Crítica al Estado nacional

Rodríguez también cuestionó el desfinanciamiento de organismos nacionales clave: “Hay un gran ausente hoy: el Estado nacional. Un Estado que ha desertado de sus obligaciones federales, que acapara los recursos de las provincias y no devuelve nada a los bonaerenses. El desfinanciamiento del INTA, del INASE, del SENASA y de tantos otros organismos atenta contra la biodiversidad, contra la investigación y contra el acceso a la semilla y la tecnología”.

El evento contó con más de 130 stands de productores, emprendedores y “guardianes de semillas” de todo el país. Por la mañana, Rodríguez participó del plenario rural por los 10 años de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), donde celebró la construcción colectiva del sector: “Acá hay un pueblo que no se resigna, que construye y que lo hace a partir de sus organizaciones”.

Por la tarde, lideró el Consejo Provincial de Agricultura Familiar, un espacio de articulación con organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación Rural, la Federación Agraria Justicialista (FAJ), el Frente Agrario Octubres, el Frente Nacional Campesino (FNC), la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

Mensaje de futuro y soberanía

En sus redes sociales, Rodríguez reforzó el valor del evento y la protección de los productores: “Defender la semilla y la biodiversidad es defender nuestro futuro. En la Provincia de Buenos Aires tenemos claro que defender nuestras semillas es garantizar la soberanía. Y, en estos tiempos de entrega de la soberanía llevada adelante por el gobierno de Milei, dejamos claro que el uso propio de las y los productores es un derecho que no se puede tocar”.