El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó junto al primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, y al diputado nacional, politólogo y docente Daniel Arroyo, el cierre del 2° Congreso de Desarrollo Territorial “Construyendo Futuro desde la Comunidad”.

El encuentro fue organizado por el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas desde una mirada territorial, comunitaria y basada en los derechos humanos.

Durante toda esta importante jornada de reflexión y trabajo se reunieron referentes académicos, institucionales y sociales teniendo como sede la Casa Municipal de la Cultura en Adrogué.

En este sentido, se debatieron ejes vinculados al desarrollo humano integral -tanto en la niñez, las juventudes y adultos mayores-, la inclusión social, la convivencia y la participación ciudadana, consolidando un espacio de intercambio sobre los desafíos actuales que atraviesan las comunidades.

Durante el cierre, Mariano Cascallares destacó la importancia de estos espacios de encuentro donde “el Estado, las organizaciones y la comunidad se sientan a pensar juntos estrategias para seguir construyendo un futuro más justo, solidario y con igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown”.

Detalles del Congreso

El Congreso tuvo como propósito profundizar el análisis de las experiencias desarrolladas en los distintos espacios del territorio, fomentar relaciones recíprocas y promover la corresponsabilidad y el compromiso colectivo en la planificación de políticas públicas locales.

Dijeron presente en los distintos bloques temáticos autoridades municipales, secretarios de distintas áreas, concejales y representantes de instituciones locales, junto con figuras destacadas del ámbito provincial, académico, social y religioso, quienes aportaron sus perspectivas para pensar una gestión con enfoque comunitario y de derechos.

Entre ellos, la socióloga, investigadora y referente feminista Dora Barrancos; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias; y el subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Santiago Fidanza.

Entre las exposiciones y mesas de debate se destacaron paneles como “La conexión de las redes sociales… ¿nos desconecta?”, “Buscando accesibilidad y convivencia”, “Cuidar la mente: hablemos de salud integral en la vejez”, “¿Cómo manejamos nuestras emociones ante las frustraciones del entorno?”, “Entornos digitales seguros para adultos mayores”, “La alimentación… ¿modifica nuestra conducta?” y “Seguridad desde la inclusión: políticas comunitarias de educación y acompañamiento integral”, que permitieron abordar problemáticas sociales y de salud desde un enfoque integral, interdisciplinario y con perspectiva de derechos humanos.

Por parte del Municipio de Almirante Brown estuvieron presente el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, entre otras autoridades locales.

Cascallares: "Somos peronistas por la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política"

En el marco de los 80 años del día en que el pueblo se movilizó para defender a Perón, dando inicio a lo que se conoce como el día de la Lealtad peronista; Mariano Cascallares participó de varios encuentros que fue narrando desde sus redes.

Junto a las compañeras y los compañeros del PJ conmemoramos el 80 aniversario de aquella jornada en la que el Pueblo decidió ser artífice de su destino y cambió la historia bajo la conducción de Juan Domingo Perón. Si el Pueblo fuera feliz y la Patria grande, ser peronista sería un derecho; en nuestros días ser peronista es un deber. Por eso somos peronistas: por la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política", dijo.

Por otro lado, se movilizó hasta el domicilio donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria tras ser condenada por la causa que se conoce como Vialidad. "Néstor y Cristina le dieron derechos y dignidad al Pueblo y sobre esa base debemos seguir construyendo cada vez más Peronismo", escribió en X el alcalde.