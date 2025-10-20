El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que las decisiones del Gobierno nacional sobre el recuento de votos son “una expresión de desesperación” en la recta final hacia las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

La controversia se centra en el escrutinio provisorio. El Gobierno nacional proyecta difundir los resultados consolidados a nivel país, un método que, según Bianco, favorece a La Libertad Avanza (LLA), la única fuerza con presencia en todo el territorio bajo un mismo sello. Por su parte, Fuerza Patria, que utiliza distintas denominaciones provinciales, advirtió que la sumatoria nacional distorsionaría la interpretación de los resultados.

“No es una suma equivalente a todas las fuerzas políticas. Nuestro espacio, en algunas provincias, no tiene el nombre de Fuerza Patria, pero son parte de nuestro espacio”, señaló Bianco en su habitual conferencia de prensa de los lunes. Y agregó: “Quieren llegar algún tipo de resultado un poco más decoroso con la sumatoria a nivel nacional, pero sobre todo medio traposo. Me parece que es una expresión de desesperación política”.

El ministro explicó que sumar solo los votos bajo un mismo sello deja fuera distritos donde el peronismo compite con otras denominaciones. “Esto no solo distorsiona la información, sino que genera un efecto político que puede influir en la percepción pública antes de conocerse los resultados definitivos”, precisó.

Críticas al nuevo sistema electoral

Bianco también cuestionó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), vigente para estas elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Los bonaerenses no estamos acostumbrados a este instrumento electoral”, advirtió, y aseguró que su modificación es “totalmente innecesaria”. Según el funcionario, el cambio no reduce riesgos de fraude ni costos, sino que los comicios con este sistema “casi el doble cuestan organizar en la provincia”.

El ministro alertó además sobre la confusión entre los votantes: “Una buena porción del electorado todavía no sabe cómo se vota, e incluso quienes sí lo saben se les complica ubicar a la fuerza que quieren elegir”.

Fuerza Patria reclama escrutinio distrito por distrito

A una semana de los comicios, la alianza opositora elevó un reclamo formal ante la Cámara Nacional Electoral para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) difunda los resultados provisorios únicamente por distrito, evitando la consolidación nacional. Los apoderados de Fuerza Patria señalaron que el simulacro del 18 de octubre agrupó alianzas bajo criterios no explicados, lo que calificaron como arbitrario.

El reclamo se basa en la naturaleza del sistema electoral argentino: la elección es nacional de distrito, no de distrito único, por lo que sumar los votos a nivel país vulnera la lógica de representación por provincia. Además, advierten que el cálculo de asignación de bancas sobre esos datos consolidados no es aplicable según la normativa vigente, citando la Acordada 3/2017 de la Cámara Nacional Electoral.

La disputa adquiere relevancia política porque LLA compite bajo un mismo sello en todo el país, mientras que Fuerza Patria mantiene distintas denominaciones provinciales. Esto implica que una sumatoria nacional excluye votos de distritos donde el peronismo usa otros nombres, generando una “foto” preliminar que podría afectar la percepción pública antes de los resultados definitivos.

La decisión final dependerá de la Cámara Nacional Electoral y de cómo la DINE organice la transmisión del escrutinio provisorio. Si se acepta el reclamo de Fuerza Patria, los datos se difundirán provincia por provincia, facilitando lecturas separadas por distrito. Si se rechaza, la consolidación nacional podría dar ventaja a LLA y generar un efecto mediático que influya en la opinión pública y la estrategia de los partidos.

Actividades del gobernador Kicillof

En paralelo, Bianco presentó la agenda del gobernador Axel Kicillof, que incluye un plenario provincial de la CGT en La Plata en homenaje a José Ignacio Rucci, con la participación de referentes sindicales y del peronismo como Héctor Daer, Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Jorge Taiana. El mandatario también supervisará obras de infraestructura, viviendas y programas sociales en distintas localidades, mientras el ministerio de Bianco asegura el acompañamiento operativo en los comicios.