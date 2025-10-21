El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, compartió un mensaje en redes de cara a las elecciones del domingo: "Con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, elegimos diputados nacionales. En el medio de la boleta vas a encontrar la lista 507, la del peronismo: Fuerza Patria, con Jorge Taiana y Jimena López. Votemos Fuerza Patria para ponerle un límite a Milei y cuidar a Varela y a nuestra Provincia". En ese sentido, acotó "Este 26 de octubre votamos para defender lo que construimos juntos".

En X, Andrés Watson también indicó que "Mientras el Gobierno de Milei destruye la economía de las familias y dinamita el entramado productivo y laboral, como dijo Axel, desde el peronismo seguimos trabajando como lo hizo Perón, apoyados en políticas de justicia social, independencia económica y soberanía política. En cada abrazo, en cada lucha, en cada compañero y compañera que sueña con una patria más justa, vive el espíritu de Perón. Hoy y siempre, leales a sus enseñanzas y a nuestras banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica".

¿Qué es la Boleta Única Papel?

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.

De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025.



La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

Watson: "Es una gran injusticia sufrir la quita de derechos"

El mandatario distrital, Andrés Watson, compartió una jornada donde los jubilados y las jubiladas fueron protagonistas en el complejo deportivo ubicado en Santa Rosa.

El Jefe Comunal ratificó "el Estado municipal y provincial presente al lado de cada adulto mayor, una franja etaria muy afectada por las medidas del gobierno nacional".

Y consideró "una gran injusticia sufrir la quita de derechos y la falta de reconocimiento después de una vida de trabajo".

Oscar Núñez -secretario de Relaciones Institucionales- resaltó "la convicción de nuestro Intendente: acompañar a vecinos y vecinas de la tercera edad con múltiples estrategias de contención, formación y recreación".

El presidente de la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados de Florencio Varela -Enrique Maldonado- lamentó "el triste momento que atravesamos debido a las políticas de una Presidencia que nos abandonó".

Durante la fecha, hubo juegos al aire libre, artistas en vivo y sorteos con el premio de tres televisores de 42 pulgadas.

Estuvieron presentes el secretario general de Gestión Pública -Christian Rodríguez-, su par en la cartera de Desarrollo Social -Laura Vivas- más la secretaria de Coordinación Técnico Jurídica -Andrea Padial-.