El escándalo por la detención del concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio Contreras, provocó un fuerte recrudecimiento de las tensiones internas dentro del partido libertario, a pocos días de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre.

Contreras, de 51 años, fue detenido el domingo tras ser denunciado por su pareja por amenazas y disparos de arma de fuego dentro de su vivienda rural. La causa es investigada como “amenazas agravadas” y violencia de género, mientras la víctima permanece bajo resguardo y asistencia.

El hecho, ocurrido en la finca “Mi Viejo” sobre el camino Once Boca, se suma a un conflicto interno que ya venía creciendo entre los distintos sectores del armado bonaerense.

Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, arremetió públicamente contra el presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja, por haber incluido a Contreras en la lista: “Bala y al río. Y vos Pareja, dejá de tuitear pelotudeces genéricas que no le importan a nadie y vení a hacerte cargo y a explicar en primer lugar por qué metiste a este kuka a las listas del presidente Milei utilizando su nombre, y en segundo lugar cómo vas a hacer para echarlo YA. No vale ir a llorarle al Javo o a Karina como un maricon.”, lanzó Parisini en X.

La versión de la víctima y el procedimiento judicial

Según fuentes judiciales, la denunciante relató que durante la discusión, Contreras habría disparado dentro de la vivienda. “Me encerré en el baño, cerré la puerta, quiso entrar, como no lo dejé, empezó a forzar la puerta e inmediatamente tomó un arma de fuego y disparó”, declaró la mujer ante la policía.

El personal del Comando de Prevención Rural de San Vicente intervino tras un llamado de emergencia por el conflicto familiar y constató la presencia de un arma calibre 9 mm y vainas servidas en el baño de la planta baja. La Unidad Fiscal de Instrucción de San Vicente, a cargo de Karina Guyot, dispuso la detención de Contreras y el secuestro del arma, mientras se realizan peritajes y se recopilan pruebas balísticas y fotográficas.

Sebastián Pareja.

Impacto político y repercusión en la campaña

El caso abrió un nuevo capítulo de acusaciones internas en La Libertad Avanza. Varias cuentas libertarias en X replicaron los mensajes de Parisini y cuestionaron directamente la gestión de Pareja en la provincia. Contreras está alineado al coordinador Roberto Armirotti, quien gestionó su candidatura en San Vicente.

La situación de Contreras, identificado por los vecinos como propietario de “Lácteos Mi Viejo”, con sucursales en distintos puntos del sur del conurbano, vuelve a poner en el debate la responsabilidad de los representantes electos y cómo los partidos manejan la violencia machista en sus filas.

Hasta el momento, La Libertad Avanza no emitió pronunciamiento oficial sobre la detención, mientras la fiscalía continúa con las medidas de rigor y podría convertir la aprehensión en detención formal en los próximos días.