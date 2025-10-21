El tramo final de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires se vive con un escenario complejo y convulsionado: el presidente Javier Milei decidió retirarse de la campaña bonaerense, dejando a Diego Santilli al frente, mientras los conflictos internos por la fiscalización de mesas ponen en jaque la logística de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre.

El propio Milei suspendió su agenda de actos, incluida la prevista en Ezeiza, y se despidió anticipadamente de la provincia tras enfrentar escraches y manifestaciones de repudio en distintos distritos.

Según fuentes de la Casa Rosada, el Presidente evaluó los últimos sondeos: luego de la renuncia de José Luis Espert a la primera candidatura en medio de un narcoescándalo, LLA aparecía 18 puntos por debajo del peronismo.

Los números más recientes reflejan una leve recuperación, que achica la diferencia a unos 8 puntos, aunque aún lejos de una victoria. La ausencia de Milei implica también la del armador Sebastián Pareja y de su hermana, Karina Milei, en los actos provinciales.

El impacto de esta decisión golpea en paralelo a un recrudecimiento de la interna libertaria. Al reciente cruce generado por la detención de un concejal electo en San Vicente, acusado de violencia de género, se suma el conflicto por la fiscalización, uno de los pilares de la estrategia libertaria, que enfrenta un déficit masivo de fiscales de mesa en grandes centros urbanos y tensiones con el PRO, que reclama mayor participación y acceso a recursos.

En La Matanza, distrito clave, el coordinador designado por Pareja, Luis Ontiveros, se resiste a ceder escuelas a otros sectores internos, generando conflictos con dirigentes del PRO como Alejandro Finocchiaro, quien llegó a amenazar con retirarse del operativo de fiscalización.

La disputa refleja problemas previos en septiembre, cuando Ontiveros limitó la participación del PRO en Ramos Mejía, mientras manejaba un presupuesto de 15 mil pesos por fiscal, con viandas modestas para los operativos.

El déficit de fiscales también alcanza a la Sexta Sección Electoral, con faltantes de más de 700 en los tres municipios más fuertes de la región: Bahía Blanca (502), Tres Arroyos (119) y Punta Alta (80). En otros distritos, como Laprida y Salliqueló, no hay fiscales generales disponibles.

Las tensiones involucran directamente a figuras seccionales como Oscar Liberman, en conflicto con la responsable de fiscalización Luz Bambacci, senadora electa que responde a Pareja. Según fuentes consultadas, los problemas de distribución de fondos en septiembre derivaron en que Liberman se acercara a Las Fuerzas del Cielo, evidenciando un fuerte quiebre interno.

Mientras tanto, Santilli deberá enfrentar el tramo final de campaña, con actos previstos en Ezeiza, Almirante Brown, la Primera Sección Electoral y localidades del interior de la provincia. El escenario pone a prueba la capacidad del partido para articular su logística electoral sin la presencia del líder principal y con un clima interno altamente conflictivo.

El desenlace de estos últimos días refleja no solo la fragilidad organizativa de La Libertad Avanza en Buenos Aires, sino también cómo las internas y los conflictos por la fiscalización pueden afectar directamente la performance electoral de cara al domingo.