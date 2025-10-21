Prepagas ajustan otra vez: cuánto aumentan las cuotas desde noviembre
Las prepagas vuelven a ajustar en noviembre y el bolsillo no da más: las cuotas subirán hasta 2,8% pese a la inflación que no afloja. Todos los aumentos.Economía21 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados un nuevo aumento de cuotas que regirá desde noviembre. En promedio, las subas oscilan entre el 2,1% y el 2,8%, superando incluso el índice de inflación del último mes.
El argumento es el mismo de siempre: inflación, insumos, honorarios y servicios tercerizados. Pero en los hechos, la actualización vuelve a pegarle de lleno al bolsillo de miles de familias que ya venían asfixiadas por los aumentos acumulados del año.
Qué empresas aumentan y cuánto
En la lista de los nuevos incrementos figuran las principales prepagas del país, con porcentajes que varían según la compañía y el tipo de plan:
Pasteur: 2,1%
Accord: 2,2%
Omint: 2,85%
Sancor Salud: 2,1%
OSDE: 2,1%
Hospital Británico: 2,1%
Medifé: 2,1%
Swiss Medical: 2,1%
Aunque los aumentos todavía no fueron cargados en los sistemas oficiales, muchas firmas ya comenzaron a enviar las notificaciones a sus usuarios, anticipando el impacto en los resúmenes de noviembre.
La inflación como excusa y el bolsillo como víctima
La suba llega justo después de que el INDEC informara una inflación del 2,1% en septiembre, la más alta desde abril. Sin embargo, el incremento que aplicarán las prepagas vuelve a ser “de piso” y no “de techo”: el ajuste más alto, de 2,8%, se ubica por encima del IPC general.
La promesa original de que los aumentos seguirían el ritmo de la inflación quedó, otra vez, en duda. Con la desregulación del sistema, el control del Estado se fue diluyendo y las empresas tienen cada vez más libertad para definir sus precios, aunque eso signifique dejar a miles de afiliados en la cuerda floja.
Familias que abandonan la prepaga
La consecuencia no tarda en verse: cada vez más familias dejan de pagar sus prepagas y vuelven a las obras sociales o al sistema público de salud. La tendencia se acelera mes a mes y ya empieza a sentirse en clínicas y hospitales que registran una mayor demanda.
El fenómeno es nuevo y preocupante. Gente con enfermedades crónicas que interrumpe tratamientos, profesionales que se van del sector privado por falta de pagos y prestadores chicos que no pueden competir con los grandes grupos.
La concentración del sistema se profundiza y los más chicos van quedando en el camino. Una postal que expone la fragilidad de un esquema que, entre subas constantes y falta de regulación, parece empujar a los argentinos a elegir entre endeudarse o quedarse sin cobertura médica.
Un sistema en riesgo
Pese a los argumentos empresariales, los incrementos acumulados en los últimos dos años siguen superando la inflación interanual y erosionan el poder adquisitivo de los afiliados. Mientras tanto, la brecha entre los planes “premium” y los más básicos se amplía, y cada mes más personas se bajan del sistema.
El panorama abre un interrogante: ¿hasta cuándo podrá sostenerse un modelo donde la salud se vuelve un lujo?
Informe: sueldos, jubilaciones y poder adquisitivo en baja
Sueldos en caída libre: haberes públicos y privados se estancan y las paritarias frenadas agravan la situación. Mirá todos los números del último informe.
Caída del consumo: supermercados y mayoristas los más golpeados
El consumo cayó más del 4% en septiembre: los súper y mayoristas sufren, mientras crecen los comercios de barrio y el e-commerce. Enterate todos los números.
La industria metalúrgica cayó a niveles de pandemia y preocupa al sector
Caída del 5,2% en la industria metalúrgica: Córdoba y Buenos Aires, las más golpeadas. El sector habla de “parálisis productiva”. Todos los números.
Milei explicó cómo usará el swap con Estados Unidos y apuntó contra el kirchnerismo
Javier Milei defendió el swap con Estados Unidos y explicó que servirá para “dar seguridad a los inversores” y bajar el riesgo país. Enterate qué dijo.
Encuesta: polarización total a horas de las elecciones
Encuesta en Entre Ríos: empate técnico y baja participación. Benegas Lynch arriba, Bahl achica. Todo se define el domingo. Enterate todos los números.
Entrevista GLP. “General Rodríguez está sucio, abandonado e inseguro”: durísimo diagnóstico sobre la gestión de Mauro García
Con calles anegadas, esquinas llenas de basura y un crecimiento “enorme” del delito, los vecinos denuncian la falta de respuestas y advierten que la administración del intendente no solo “ha empeorado” sino que “está en retroceso”. Aseguran que la ciudad parece “una película de terror, porque el panorama es tétrico y nadie viene al rescate”.
Ishii recordó la independencia de José C. Paz y fue distinguido por su labor educativa en Corea
El intendente Mario Ishii evocó los inicios de la lucha por la independencia de José C. Paz, celebró los avances del distrito y destacó un nuevo reconocimiento recibido en Corea por su trabajo en educación y cooperación internacional.