Piden la detención de empresarios clave por la criptoestafa $LIBRA

Uno de los querellantes en la causa que investiga la presunta criptoestafa $LIBRA, el proyecto digital impulsado por el presidente Javier Milei, pidió la detención inmediata de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del Tech Forum, tras descubrirse movimientos millonarios entre sus cuentas y las del creador del token, el estadounidense Hayden Davis.

Movimientos millonarios y vínculos con la Casa Rosada

El pedido fue presentado por el especialista en criptomonedas Martín Romeo ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del expediente.

Según el denunciante, las pruebas muestran “toda la trazabilidad del dinero” desde las billeteras digitales controladas por Davis hacia las de Novelli y Terrones Godoy.

Los registros bancarios incorporados a la causa revelan dos operaciones sospechosas: una del 30 de enero de 2025, que coincidió con la visita de Hayden Davis a la Casa Rosada, donde fue fotografiado junto al presidente Milei; y otra del 3 de febrero, por casi u$s2 millones, seguida de la apertura de una caja de seguridad en Buenos Aires a nombre de Novelli.

Riesgo de fuga y maniobras de ocultamiento

Romeo fundamentó su pedido en el riesgo de fuga y en presuntas maniobras para entorpecer la investigación, entre ellas el vaciamiento de cuentas virtuales y retiros de dinero de cajas de seguridad días después del estallido del escándalo.

“Cuando fueron a allanar a Novelli, ya había borrado la información de todos los dispositivos”, sostuvo el querellante.

“Violaron la prohibición de innovar. La plata de las coimas fue directamente a Novelli y Terrones Godoy. Ya no hay mucho más para dar vueltas”, agregó Romeo, visiblemente confiado en que el juez Martínez de Giorgi disponga las detenciones.

Según la presentación judicial, una de las cuentas de Novelli fue vaciada tres días antes de que el juzgado ordenara el congelamiento de fondos, mientras que el 17 de febrero, su madre y su hermana visitaron sus cajas de seguridad en el Banco Galicia, presuntamente para retirar dinero en efectivo.

El caso que sacude al entorno presidencial

La investigación por la moneda virtual $LIBRA —promocionada en su momento por Javier Milei en la red social X— se convirtió en uno de los capítulos más explosivos del año.

El nexo financiero entre los empresarios argentinos y el CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis, apunta a una posible red internacional de lavado de dinero bajo la fachada de un proyecto cripto “revolucionario”.

Mientras el juez evalúa la solicitud de detención, fuentes judiciales anticipan que podrían ordenarse nuevos allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a los acusados. En el entorno del presidente, el silencio es total.