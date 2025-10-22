Javier Milei fue tildado de “perrito imperialista” por un legislador francés
El diputado francés Louis Boyard llamó “perrito imperialista” a Milei tras un video que generó un picante cruce en redes: “Le vendés tu país a los yankees”.Política22 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo episodio internacional al cruzarse en redes con el diputado francés Louis Boyard, integrante del partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI). Todo comenzó luego de que se viralizara un video en el que el legislador de 25 años se quita discretamente un reloj antes de una entrevista televisiva.
El hecho ocurrió el jueves 16 de octubre durante una sesión del Parlamento francés, en la que Boyard criticaba el “presupuesto de violencia social increíble” del Gobierno, por el aumento de impuestos a aprendices y la reducción de ayudas a la vivienda.
La reacción de Milei: “La hipocresía de la izquierda”
En redes sociales, Milei no dejó pasar el momento. Compartió el video del joven parlamentario guardando el reloj y escribió: “La hipocresía de la izquierda. Fin.”
Con su habitual estilo combativo, el presidente argentino aprovechó la viralización para apuntar contra el discurso progresista, aunque no esperaba la respuesta que llegaría poco después.
“Perrito imperialista”: la dura réplica desde Francia
En perfecto español, Boyard sorprendió al mandatario libertario y le respondió con ironía: “¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista.”
El joven diputado amplió luego sus dichos en un video, donde se mostró divertido por la repercusión: “Bueno, me agarraron… al parecer tengo un Rolex, eso hizo millones de vistas, y el presidente de Argentina lo compartió. Es el brazo derecho de Donald Trump en lo internacional.”
El reloj de la polémica
Lejos de esquivar la situación, Boyard mostró en cámara el reloj que había dado origen al cruce y aclaró: “Lamento decepcionarlos, pero no tengo un Rolex. Tengo este Tissot de 295 euros. Me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 25 años. Lo llevo a muchas entrevistas, pero como muevo mucho los brazos, suelo sacármelo para no golpearlo.”
El gesto, explicó, no tuvo nada que ver con una cuestión ideológica, aunque el episodio ya había estallado en redes y escalado hasta convertirse en un cruce diplomático insólito entre Argentina y Francia.
Milei y su batalla global contra la izquierda
El episodio refleja una vez más la cruzada internacional de Milei contra los referentes de izquierda, que ya lo enfrentó públicamente con Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Gabriel Boric.
Con un estilo que combina provocación y estrategia comunicacional, el presidente argentino volvió a instalar su mensaje en el debate político global, esta vez con un inesperado protagonista: un diputado francés de apenas 25 años.
