Lapidario informe del PRO sobre la crisis de Milei

Encuesta revela datos alarmantes para el Gobierno en plena campaña
Una nueva encuesta refleja el deterioro económico: más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes y crece la percepción de corrupción en el Gobierno.
Lapidario informe del PRO antes de las elecciones: más de 300 mil empleos perdidos y mayoría que no llega a fin de mes. El 47% quiere votar contra el Gobierno.Encuestas22 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
A pocos días de las elecciones legislativas, un informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, encendió todas las alarmas en el oficialismo.
El documento, titulado “El contador”, retrata un país golpeado por la recesión, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, y advierte que 7 de cada 10 argentinos creen que lo peor de la crisis todavía no pasó.
El reporte, elaborado bajo la coordinación de María Eugenia Vidal y con aportes del economista Hernán Lacunza, sostiene que durante la gestión de Javier Milei se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo, una caída del 1,4% respecto al período anterior.
Según el análisis, los salarios siguen 10 puntos por debajo del 2023, pese a que el Gobierno sostiene que en los últimos meses “le ganaron a la inflación”. En detalle, el informe del PRO detalla que el sueldo mínimo perdió un 30% real, mientras que las jubilaciones retrocedieron un 5%, incluso contando los bonos extraordinarios.
Más de la mitad de los trabajadores consultados (52%) admitió temer por su empleo, y el 49% aseguró que su sueldo no alcanza para llegar a fin de mes.
La Fundación Pensar encargó una encuesta a la consultora Casa Tres, dirigida por Mora Jozami, que indagó en el estado de ánimo social.
El resultado fue contundente: el 54% de los argentinos expresa un ánimo negativo, 7 puntos más que al inicio del mandato libertario, y sólo el 46% aprueba la gestión.
La pregunta clave del relevamiento expuso la percepción del futuro:
En total, casi 7 de cada 10 argentinos aseguran que el país aún no tocó fondo.
El estudio subraya que más de la mitad de las familias no llegan a fin de mes y que el 63% tuvo que recortar gastos para sobrevivir al ajuste. Entre ellos, el 54% eliminó actividades recreativas y el 34% reemplazó marcas tradicionales por opciones más baratas.
Además, el 55% dijo no coincidir con las formas del Gobierno, y el 46% adelantó que votará a la oposición en las elecciones del domingo.
El informe también revela que el 17% considera que la economía es el principal problema del país, seguido por la corrupción y los bajos salarios. El cuarto problema más mencionado, según la encuesta, es el propio presidente Milei.
La Fundación Pensar concluye que la mitad de los argentinos cree que Milei no sabe resolver los problemas del país, mientras que un 34% sostiene que “necesita más tiempo”.
El contraste entre las expectativas y la realidad económica, explican, genera un clima de frustración que golpea incluso entre votantes libertarios. “Hay una brecha entre la percepción de resolución de los problemas del país en general y los del ‘metro cuadrado’ de cada argentino”, apunta el documento.
Con ese diagnóstico, el PRO busca marcar diferencias frente al oficialismo, posicionándose como la alternativa para un electorado desencantado con el rumbo económico.
En el tramo final de la campaña, los datos del think tank macrista se leen como un movimiento estratégico.
Mientras el Gobierno insiste en que la economía “ya tocó piso” y se encamina a la recuperación, el informe opositor presenta otro panorama: más desempleo, salarios deprimidos y pesimismo social.
El 46% de aprobación que aún retiene Milei se concentra en jóvenes menores de 30 años, un segmento que valora el discurso disruptivo, pero empieza a sentir el desgaste del ajuste en su vida cotidiana.
Con los comicios a la vuelta de la esquina, la encuesta del PRO funciona como termómetro político y advertencia: el malhumor social podría traducirse en las urnas.
En palabras de un referente amarillo, el informe refleja “el costo real del experimento libertario”.
