Votó Recalde y pidió expresar “entusiasmo o bronca” en las urnas

Este domingo 26 de octubre, el candidato a senador nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, votó a las 9 horas en la Escuela N° 15 “Arzobispo Mariano Espinosa” de Barracas, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Tras emitir su voto, Recalde se refirió al nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y destacó que, si bien es sencillo, “va a haber fallas, este sistema va a tener fallas, seguro habrá gente que vote mal o falte la segunda categoría. Es una forma nueva y hay que ponerle ganas”.

Críticas y recomendaciones sobre la BUP

El candidato cuestionó el cambio en el método de votación y sostuvo: “Es un sistema nuevo, va a haber fallas hasta que la gente se acostumbre, nos hubiese gustado mantener un sistema que no fallaba”.

Además, advirtió que la campaña para explicar cómo se vota fue insuficiente: “Se hizo poca campaña para explicar cómo se vota”.

A pesar de ello, Recalde alentó a los ciudadanos a participar y recordó hacer dos marcas: “Es sencillo, no se asuste nadie y vengan a expresarse”. “Vengan a votar con ganas, con entusiasmo, y si tienen bronca, también con bronca”.

Mirada sobre el día después

Consultado sobre el resultado de la jornada, Recalde manifestó su deseo de que la votación sirva para el beneficio del país: “Ojalá sea para que festejemos los argentinos”.

“Esperemos que el Presidente escuche lo que dice la gente, sea lo que sea, que reflexione y le haga caso al voto popular”.

Fin de la jornada de Recalde

El candidato también reflexionó sobre la intensidad de la campaña: “Viví la campaña con mucha intensidad” por su rol como cabeza de lista.

Recalde adelantó que finalizará la jornada en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111, barrio de San Telmo, junto a otros referentes del espacio.