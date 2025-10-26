Este domingo 26 de octubre, a las 8 de la mañana, abrieron todos los centros de votación del país para las elecciones legislativas 2025, que definirán la nueva composición del Congreso de la Nación.

Los establecimientos permanecerán abiertos hasta las 18, y se espera que los primeros resultados preliminares comiencen a conocerse a partir de las 21 horas, según confirmó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Durante toda la jornada, GRUPOLAPROVINCIA.COM realizará una cobertura especial, informando sobre el sufragio de los principales candidatos, dirigentes y funcionarios nacionales y bonaerenses, además de los hechos más relevantes del día y los resultados minuto a minuto.

Qué se elige en estas elecciones legislativas

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar. En total, se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

De los 24 distritos del país, 16 elegirán solo diputados nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa.

Los 8 distritos restantes —Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires— elegirán tanto diputados como senadores.

Estreno nacional de la Boleta Única de Papel

Por primera vez en la historia argentina, los comicios nacionales se realizan con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), aprobado con el objetivo de reducir el gasto público y simplificar el proceso electoral.

El mecanismo consiste en marcar con una lapicera los casilleros correspondientes al partido o frente elegido para cada categoría.

Una vez completada, la boleta se dobla y se deposita directamente en la urna, sin necesidad de utilizar sobres, como ocurría con el sistema anterior de boletas partidarias.

Cómo consultar el padrón electoral 2025

Para evitar demoras o confusiones, la Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo en todo el país a través del sitio oficial al que se puede acceder ingresando a este enlace.

El procedimiento es sencillo y requiere solo el número de DNI, el género y la provincia donde se vota. El sistema informa de inmediato el nombre del establecimiento, dirección, número de mesa y orden del elector.

También se puede acceder al padrón a través de la aplicación Mi Argentina, seleccionando la opción “Dónde voto”, o por teléfono al 0800-999-7237.

Además, el chatbot “Vot-A”, disponible en WhatsApp al +54 911 2455-4444, ofrece asistencia virtual sobre el proceso electoral.

Qué documentos son válidos para votar hoy

Una de las dudas más frecuentes gira en torno al uso del DNI digital, y la CNE fue categórica: no se puede votar con el DNI que figura en la app “Mi Argentina”. Los únicos documentos válidos para acreditar identidad ante la mesa de votación son:

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta (de libreta celeste)

DNI tarjeta (modelo actual)

Es importante que el documento presentado sea igual o posterior al que figura en el padrón. Por ejemplo, si un elector figura con DNI tarjeta, no podrá votar con una libreta verde, aunque sí con una versión más nueva.

Cobertura minuto a minuto

Durante todo el día, GRUPOLAPROVINCIA.COM informará en tiempo real sobre la participación ciudadana, las declaraciones de los principales referentes políticos y la evolución del escrutinio.

La expectativa está puesta en conocer cómo quedará conformado el nuevo Congreso en un escenario nacional atravesado por la aplicación del nuevo sistema electoral y en medio de la veda política, que rige hasta el cierre de los comicios.