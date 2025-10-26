La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) emitió un comunicado en el que expresó su “enérgica preocupación” por los “obstáculos impuestos por el oficialismo” a los periodistas internacionales que intentan cubrir las elecciones legislativas de este domingo.

Según el texto difundido, diversos reporteros vieron denegadas o canceladas sus acreditaciones sin justificación válida, e incluso se les impidió ingresar a lugares clave para la cobertura electoral, como el búnker del partido de Gobierno.

Restricciones en el búnker de La Libertad Avanza

La asociación advirtió que “un número significativo de colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza”, lo que —según señalaron— les impedirá cumplir con su deber profesional de “informar con transparencia y oportunidad”.

Al igual que en las elecciones presidenciales de 2023, la sede de La Libertad Avanza es el Hotel Libertador, el mismo lugar donde Javier Milei permaneció durante dos meses tras ser electo presidente, antes de mudarse a la Quinta de Olivos.

Reclamo por libertad de prensa y acceso a la información

Desde ACERA sostuvieron que las restricciones “afectan el ejercicio del derecho a informar y la libertad de expresión”, y reclamaron la intervención de las autoridades electorales para garantizar “el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.

“Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático”, concluyó la asociación en su comunicado oficial.

Taiana invitó a los corresponsales al búnker de Fuerza Patria

En respuesta a la denuncia, Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, invitó a los corresponsales a cubrir las elecciones desde el búnker unificado del espacio en La Plata.

A través de sus redes sociales, Taiana replicó el comunicado de ACERA y afirmó: “Ante las trabas que el gobierno nacional impone a los corresponsales extranjeros para la cobertura de las elecciones del 26 de octubre, Fuerza Patria los invita a cubrirlas desde su ‘búnker’, en la ciudad de La Plata. Todos son bienvenidos @CorresponsalAR”.