En una jornada marcada por la veda electoral y con las expectativas puestas en la renovación de 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores, los principales referentes políticos del país confirmaron los lugares donde concurrirán a votar este domingo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. También se conoció dónde estarán ubicados los búnkers partidarios.

Mandatarios

El presidente de la Nación, Javier Milei, votará a las 11:00 en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en Medrano 951, Almagro (CABA).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votará a las 10:30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en calle 4 N° 962, esquina 51, La Plata.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, votará a las 10:30 en la Escuela Provincial N° 1 Gregoria de San Martín, en Avenida Entre Ríos 242, Villa Paranacito (Entre Ríos).

Funcionarios

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, votará a las 11:30 en la Escuela República de Bolivia, en Hornos 530, Barracas (CABA).

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, votará a las 09:00 en el Edificio Santo Tomás Moro de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Avenida Alicia Moreau de Justo 1400, Puerto Madero (CABA).

Manuel Adorni, vocero presidencial, votará en horario a definir en el Instituto San Judas Tadeo, en Somellera 1720, Parque Chacabuco (CABA).

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, votará a las 14:00 en el Auditorio de La Rural, en avenidas Santa Fe y Sarmiento, Palermo (CABA).

Principales candidatos

Alberto Samid emitirá su voto en la Escuela San Miguel, ubicada en la calle Berón de Astrada N°1753, de La Matanza.

Diego Santilli votará a las 09:30 en la Escuela EP N° 11, ubicada en French 573, Los Troncos del Talar (Tigre).

Fernando Burlando mitirá su voto en la EP N°1, ubicada en la calle 8 entre 57 y 58 de La Plata.

Fernando Gray vota en el Jardín de infantes N° 914, ubicado en la ruta provincial 58, N° 1440 entre Chirón y Manuel Vidal, de Esteban Echeverría.

Florencio Randazzo vota en el Colegio Marie Curie, ubicado en la calle 504 N° 2762 de la localidad Gonnet, La Plata.

Gonzalo Roca votará a las 08:30 en la Escuela General San Martín de San Javier, en Juan Esteban Arias Cabrera S/N, Córdoba.

Itai Hagman votará a las 10:30 en la Escuela N° 23 Canadá, en Cachimayo 1735, Parque Chacabuco (CABA).

Joaquín Benegas Lynch votará a las 09:30 en la Escuela N° 1 de La Paz, en San Martín 1301, Entre Ríos.

Jorge Taiana votará a las 10:00 en el Colegio María Santísima de la Luz, ubicado en Miguel de Azcuénaga 1870, Vicente López.

Juan Manuel López sufraga en la Escuela 23 (Bernardino Rivadavia), ubicada sobre la calle Larrea, en Recoleta, CABA.

Luis Petri votará a las 12:00 en la Escuela N° 4-084 Libertador Simón Bolívar, en French 870, Ciudad de San Martín (Mendoza).

Manuela Castañeira vota en la Escuela EP N°10 situada en la avenida Mitre 2985, Avellaneda.

María Eugenia Talerico vota en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, en Agüero el 2500, Recoleta, CABA.

María Fernanda Tokumoto emitirá su voto en la Escuela EP N°25, ubicada en la calle Río Bermejo N°1110, Florencio Varela.

Mariano Recalde votará a las 09:00 en la Escuela N° 15 Arzobispo Mariano Espinosa, en Avenida Montes de Oca 807, Barracas (CABA).

Martín Lousteau votará a las 09:30 en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en Jorge Luis Borges 1851, Palermo (CABA).

Nicolás del Caño emitirá su voto en el Instituto French de Avellaneda, ubicado en la calle Ingeniero Marconi N° 641.

Ricardo Alfonsín votará en la Escuela Municipal N°1, ubicada en la calle San Martín al 405, de Chascomús.

Roberto Cachanosky votará en el Instituto Niño Jesús de Praga, de la calle Ricardo Gutiérrez al 1269, en Olivos, Vicente López.

Santiago Cuneo vota en la Escuela Incorporada Mariano Moreno, de calle Batalla de Maipú 1467 en el barrio Grand Bourg, de Malvinas Argentinas.

Sebastián Pareja votará a las 12:30 en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, ubicado en Belgrano 55, Lomas de Zamora.

Sixto Cristiani sufraga en la facultad de Derecho de la UBA, ubicada sobre la Avenida Figueroa Alcorta, en Recoleta, CABA.

Virginia Gallardo votará a las 17:00 en la Escuela N° 3 San Cayetano, en Santa Clara de Asís S/N, Corrientes.

Búnkers partidarios

La Libertad Avanza: Hotel Libertador, Avenida Córdoba 690, Ciudad de Buenos Aires.

Frente de Izquierda - Unidad: Centro Laurak Bat, Belgrano 1144, Ciudad de Buenos Aires.

Fuerza Patria: Hotel Grand Brizo, Avenida 51 N° 715, La Plata (Buenos Aires).

Coalición Cívica: Confitería El Greco, Avenida Rivadavia 5353, Caballito (CABA).

Ciudadanos Unidos: Comité Capital de la UCR, Tucumán 1660, Ciudad de Buenos Aires.