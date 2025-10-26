A pocas horas de la apertura de las urnas este domingo, la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría ordenó suspender dos centros de votación en la Ciudad de Buenos Aires por graves problemas de infraestructura.

Las escuelas afectadas son el Instituto Gascón, ubicado en Serrano 1261, y el Instituto Gascón SUM, en Gurruchaga 1254, ambos en el barrio porteño de Palermo.

Según la resolución judicial, en esos edificios se detectó el “desprendimiento de la mampostería en un aula y la falta de suministro eléctrico”, lo que motivó la inmediata desafectación de ambos locales para los comicios legislativos de este domingo 26 de octubre.

La medida fue adoptada en la noche del sábado, cuando personal de la Justicia Electoral verificó las condiciones edilicias y constató los riesgos que podrían afectar la seguridad de votantes, autoridades de mesa y fiscales.

Nuevas sedes y custodia policial

Ante esta situación, la Justicia dispuso la reubicación urgente de las mesas de votación. Las mesas N° 6752 a 6756 inclusive fueron trasladadas a la Escuela N° 23 “Dr. José María Bustillo”, en Thames 1361.

Por su parte, las mesas N° 6757 a 6761 inclusive se trasladaron al Instituto Marie Manoogian, en Armenia 1338, también en Palermo.

Además, la jueza Servini ordenó establecer un servicio policial de custodia externa en los edificios clausurados, con la misión de informar y orientar al electorado que se acerque a los antiguos centros de votación, para garantizar que puedan emitir su voto sin demoras ni confusiones.

La disposición busca asegurar la normalidad del proceso electoral en la Ciudad y evitar contratiempos para los votantes que tenían asignadas mesas en los establecimientos clausurados.