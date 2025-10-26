Máximo Kirchner votó y advirtió: “No podemos ser colonia”

Este domingo 26 de octubre, Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense, emitió su sufragio en el marco de las elecciones legislativas 2025. Tras votar, dejó un mensaje contundente dirigido a los argentinos sobre la autonomía del país y la defensa de los recursos nacionales.

“No podemos ser colonia de ningún otro país”, afirmó Kirchner, y destacó que, más allá de las diferencias políticas, todos los argentinos deben reconocer que comparten intereses comunes y la misma bandera.

El dirigente cuestionó la intervención de funcionarios extranjeros en la política argentina, recordando situaciones similares de 2001: “Pasó mucho tiempo desde el 2001, cuando Krueger decía a los argentinos cómo debíamos manejar la economía, y hoy vemos nuevamente injerencia de funcionarios como Bessent, que incluso agrede a una fuerza política en particular”.

Kirchner subrayó la necesidad de recuperar la autoestima nacional y valorar los recursos del país: “El pueblo sabe trabajar, producir, estudiar y salir adelante. Si no se le da la posibilidad, es muy difícil que prospere”.

Además, alertó sobre la actual situación económica: “Es extraño que el Tesoro compre pesos y los argentinos compren dólares. Eso no puede terminar bien jamás. Esto no lo digo en función de cómo le vaya al gobierno; esto no funcionó jamás en nuestro país”.

Finalmente, llamó a la unidad y al diálogo maduro entre los distintos espacios políticos: “Más allá de las diferencias y las estridencias, tenemos que debatir, mirarnos a la cara y entender que somos parte de un país”.