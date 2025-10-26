Máximo Kirchner votó y advirtió: “No podemos ser colonia”
El diputado del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense emitió su voto y lanzó un fuerte mensaje sobre soberanía y recursos nacionalesPolítica26 de octubre de 2025Pamela Orellana
Este domingo 26 de octubre, Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense, emitió su sufragio en el marco de las elecciones legislativas 2025. Tras votar, dejó un mensaje contundente dirigido a los argentinos sobre la autonomía del país y la defensa de los recursos nacionales.
“No podemos ser colonia de ningún otro país”, afirmó Kirchner, y destacó que, más allá de las diferencias políticas, todos los argentinos deben reconocer que comparten intereses comunes y la misma bandera.
El dirigente cuestionó la intervención de funcionarios extranjeros en la política argentina, recordando situaciones similares de 2001: “Pasó mucho tiempo desde el 2001, cuando Krueger decía a los argentinos cómo debíamos manejar la economía, y hoy vemos nuevamente injerencia de funcionarios como Bessent, que incluso agrede a una fuerza política en particular”.
Kirchner subrayó la necesidad de recuperar la autoestima nacional y valorar los recursos del país: “El pueblo sabe trabajar, producir, estudiar y salir adelante. Si no se le da la posibilidad, es muy difícil que prospere”.
Además, alertó sobre la actual situación económica: “Es extraño que el Tesoro compre pesos y los argentinos compren dólares. Eso no puede terminar bien jamás. Esto no lo digo en función de cómo le vaya al gobierno; esto no funcionó jamás en nuestro país”.
Finalmente, llamó a la unidad y al diálogo maduro entre los distintos espacios políticos: “Más allá de las diferencias y las estridencias, tenemos que debatir, mirarnos a la cara y entender que somos parte de un país”.
Kicillof cuestionó la Boleta Única y pidió cuidar el voto
El gobernador pidió cuidar la voluntad del voto y lanzó críticas al sistema de Boleta Única durante las elecciones. Enterate lo que dijo en conferencia de prensa.
Votó Macri: “Espero que el Gobierno refuerce su equipo y que el mercado se calme”
El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, afirmó que espera una elección pareja y resaltó la importancia de la participación ciudadana.
Javier Milei votó en la UTN de Almagro y evitó declarar
Este domingo, el presidente Milei cumplió con su voto en la Ciudad de Buenos Aires, saludó a algunos presentes y salió escoltado sin dar declaraciones.
Optimismo y expectativa: así votó Taiana en Vicente López
Jorge Taiana votó en Vicente López y pidió una “buena participación” en una jornada marcada por el debut de la Boleta Única Papel. Mirá lo que dijo.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.