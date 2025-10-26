El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, emitió su voto este domingo por la mañana en una escuela de Tigre y aseguró que su meta principal es “remontar la distancia” que el peronismo le sacó a su espacio en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

“Fue una campaña difícil y corta, de apenas 18 días, pero puse toda la actitud, la garra y lo más importante es que la gente venga a votar”, afirmó el actual diputado, en diálogo con los medios presentes en el lugar.

Una campaña corta y marcada por el reemplazo de Espert

Santilli llegó a la cabeza de la lista bonaerense de LLA tras la salida de José Luis Espert, apartado en medio de las denuncias por presunto narcofinanciamiento. Ese cambio inesperado reconfiguró la estrategia del espacio libertario y obligó al exvicejefe de Gobierno porteño a encarar una campaña relámpago.

“Ha sido una campaña difícil, corta para mí, apenas 18 días. Pero he puesto todo lo que tengo”, sostuvo Santilli. Pese a las dificultades, el dirigente se mostró confiado en achicar la brecha con Fuerza Patria, el espacio peronista que en septiembre obtuvo una diferencia de unos 15 puntos sobre La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

“Tengo fe, tengo ganas de que eso suceda, esperemos”, señaló, visiblemente optimista.

El vínculo con Milei y el llamado a votar

El diputado también se refirió a su vínculo con el presidente Javier Milei, con quien, según contó, mantuvo una conversación telefónica antes de la votación.

“El Presidente fue claro: hay que corregir lo que haya que corregir. Nuestro rol es acompañar, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó. Santilli destacó que el jefe de Estado le deseó suerte y le agradeció el compromiso, mientras él le devolvió el reconocimiento por la oportunidad de liderar el tramo final de la campaña en la provincia.

Además, envió un mensaje directo a los votantes: “Lo más importante hoy es que la gente venga a votar. Con respeto, con tranquilidad, pero con la convicción de que puede elegir.”

La estrategia libertaria para el tramo final

Dentro de La Libertad Avanza, reconocen que el desafío de Santilli es recuperar terreno político en el principal distrito electoral del país, donde el peronismo mantiene una fuerte estructura territorial.

El equipo libertario apostó por una campaña de cercanía, con recorridas cortas, encuentros vecinales y mensajes centrados en el orden, la seguridad y la economía, tres de los ejes que Milei busca reforzar en el Congreso.

En paralelo, el espacio intenta capitalizar el voto bronca y reconstruir la confianza interna tras las turbulencias que dejó la salida de Espert. “Nuestro objetivo es descontar y acompañar. Hicimos un trabajo con todo el equipo del partido y confiamos en la gente”, remarcó Santilli.

Expectativa en Tigre y en el entorno libertario

El comando electoral de LLA sigue de cerca los comicios desde su base en Tigre, donde el exministro porteño esperará los resultados junto a referentes bonaerenses y dirigentes del oficialismo nacional.

En el entorno libertario aseguran que, más allá del resultado, la participación de Santilli marca una nueva etapa del espacio en la Provincia, con la mira puesta en consolidar presencia legislativa y preparar el terreno para 2027.

Con la mirada puesta en el cierre del escrutinio, el candidato confía en que la jornada sirva para mostrar fuerza política y acortar distancias frente al peronismo. “Vamos a ver al final. Yo tengo fe, tengo ganas. Esperemos”, concluyó.