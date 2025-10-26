El incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar

“¡Ladrón!”: Federico Sturzenegger fue insultado al salir de votar en Barracas y respondió con una frase que sorprendió a todos.

Política26 de octubre de 2025
Sturzenegger
Tensión en Barracas: insultos a Sturzenegger tras votar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vivió este domingo un momento tenso al salir de votar en el marco de las elecciones legislativas 2025. Mientras daba una entrevista a la prensa, fue increpado por un hombre que lo acusó a los gritos de “ladrón”.

El episodio ocurrió cerca del mediodía en la escuela República de Bolivia, ubicada en Hornos 530, en el barrio porteño de Barracas, donde el funcionario había emitido su voto minutos antes.

“¡Ladrón! ¡Ladrón! Tres veces fracasaron; tres veces hicieron mierda el país. ¡Ladrón!”, gritó un hombre fuera de cámara, mientras Sturzenegger intentaba continuar con la entrevista.

El ministro, visiblemente incómodo, decidió no confrontar y optó por responder con una frase breve pero contundente: “Son las voces de la democracia. Eso es lo lindo de un país en el que todas las opiniones se pueden expresar”.

Reacciones tras el episodio

La situación no pasó inadvertida. En redes sociales, el video del momento rápidamente se viralizó, generando comentarios cruzados entre usuarios que lo criticaron y otros que destacaron su reacción serena.

Sturzenegger, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, es actualmente responsable de la implementación de la desregulación del Estado y de varias medidas que buscan avanzar en la reducción del gasto público y la eliminación de regulaciones consideradas “obsoletas”.

El economista, que ya había ocupado cargos clave durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, no respondió a las críticas posteriores y continuó su recorrido habitual tras emitir el voto.

Una jornada electoral sin mayores incidentes

Fuentes del Gobierno porteño confirmaron que la jornada electoral se desarrolló con normalidad en todos los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque reconocieron algunos episodios aislados de tensión en distintos puntos de votación.

Desde el entorno del ministro minimizaron lo ocurrido y remarcaron que “fue una expresión individual”. “Federico lo tomó con calma y siguió hablando con los medios”, aseguraron. La escena, sin embargo, refleja el clima político atravesado por un fuerte debate económico y social, en medio de las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo.

