Este domingo 26 de octubre, el expresidente Mauricio Macri emitió su voto cerca del mediodía, cuando había votado el 23% del padrón electoral, y brindó declaraciones a la prensa.

El líder del PRO, partido que compite en estas elecciones legislativas nacionales en alianza con La Libertad Avanza, se mostró firme en sus respuestas, aunque habló con dificultad y cierta lentitud, un tono que recordó a anteriores apariciones públicas en las que él mismo había mencionado el uso de ansiolíticos.

“Es buen momento para volver a renovar la esperanza. Siempre hay que venir a votar, participar y acercarse a expresar su voto. El voto tiene que estar pensando en si hay que ir hacia el cambio o volver hacia atrás, es más o menos lo que se define”, sostuvo Macri.

Consultado sobre si se siente valorado por el gobierno nacional de Javier Milei, respondió: “Diría que lo importante es tratar de poner sentido común a todas las cosas que están pasando y aportar algo. Yo espero que el gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de aportar ministros del PRO al gobierno, Macri aclaró: “Yo estoy a disposición para hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar el cambio, pero no hemos hablado de nombres”.

Sobre un posible llamado de Milei para acuerdos y consensos, el expresidente señaló: “Él sabe mi número, si necesita algo me va a llamar. No espero nada”.

En relación a la reacción de los mercados tras los resultados electorales, Macri anticipó: “Yo creo que va a haber una elección pareja, que el mercado se calme, nos dé una oportunidad de que el gobierno plantee cambios en serio, a la dirección de mayor gobernabilidad, mayor capacidad de gestión, que lo que todos creemos reforzaría los esfuerzos enormes que hizo el Gobierno de Milei para sacar a la Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable”.

Ante la repregunta sobre si esperaba un “lunes negro” o un “lunes violeta”, haciendo alusión a los colores de La Libertad Avanza, se rió y concluyó: “Un lunes tranquilo”. Finalizada la breve charla, Macri saludó y se retiró del lugar.