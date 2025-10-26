Javier Milei votó en la UTN de Almagro y evitó declarar
Este domingo, el presidente Milei cumplió con su voto en la Ciudad de Buenos Aires, saludó a algunos presentes y salió escoltado sin dar declaraciones.Política26 de octubre de 2025Pamela Orellana
Este domingo 26 de octubre, el presidente de la Nación, Javier Milei, emitió su voto a las 11 de la mañana en la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en la calle Medrano 951, barrio porteño de Almagro, en el marco de las elecciones legislativas 2025.
El madatario y líder de La Libertad Avanza (LLA) arribó al establecimiento junto a su hermana Karina Milei, el influencer Iñaki Gutiérrez que le maneja sus redes y el cineasta Santiago Oría que registra todas su actividades.
El Presidente esperó unos minutos en la fila, con una sonrisa sostenida, mientras fotógrafos registraban el momento. Durante todo el proceso, no brindó declaraciones a la prensa, ni al entrar ni al salir del lugar.
Saludó a algunos presentes que se acercaron, y se tomó su tiempo para votar. El presidente fue visto durante varios segundos dentro del biombo, donde debía tachar dos cruces en la Boleta Única de Papel, para elegir diputados y senadores.
A la hora de depositar la boleta en la urna, lo hizo desde diferentes ángulos, permitiendo que los fotógrafos captaran imágenes de su votación.
Una vez finalizado el acto, Milei abandonó rápidamente el lugar en el vehículo presidencial, escoltado por una ambulancia según protocolo, mientras la gente y la prensa se agolpaba afuera del establecimiento.
Kicillof cuestionó la Boleta Única y pidió cuidar el voto
El gobernador pidió cuidar la voluntad del voto y lanzó críticas al sistema de Boleta Única durante las elecciones. Enterate lo que dijo en conferencia de prensa.
Votó Macri: “Espero que el Gobierno refuerce su equipo y que el mercado se calme”
El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, afirmó que espera una elección pareja y resaltó la importancia de la participación ciudadana.
Optimismo y expectativa: así votó Taiana en Vicente López
Jorge Taiana votó en Vicente López y pidió una “buena participación” en una jornada marcada por el debut de la Boleta Única Papel. Mirá lo que dijo.
José Luis Espert votó y dijo estar “en el lugar que corresponde”
El diputado y excandidato de La Libertad Avanza emitió su sufragio en Beccar y habló brevemente sobre su presente político.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.