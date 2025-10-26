Javier Milei votó en la UTN de Almagro y evitó declarar

Este domingo 26 de octubre, el presidente de la Nación, Javier Milei, emitió su voto a las 11 de la mañana en la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en la calle Medrano 951, barrio porteño de Almagro, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

El madatario y líder de La Libertad Avanza (LLA) arribó al establecimiento junto a su hermana Karina Milei, el influencer Iñaki Gutiérrez que le maneja sus redes y el cineasta Santiago Oría que registra todas su actividades.

El Presidente esperó unos minutos en la fila, con una sonrisa sostenida, mientras fotógrafos registraban el momento. Durante todo el proceso, no brindó declaraciones a la prensa, ni al entrar ni al salir del lugar.

Saludó a algunos presentes que se acercaron, y se tomó su tiempo para votar. El presidente fue visto durante varios segundos dentro del biombo, donde debía tachar dos cruces en la Boleta Única de Papel, para elegir diputados y senadores.

A la hora de depositar la boleta en la urna, lo hizo desde diferentes ángulos, permitiendo que los fotógrafos captaran imágenes de su votación.

Una vez finalizado el acto, Milei abandonó rápidamente el lugar en el vehículo presidencial, escoltado por una ambulancia según protocolo, mientras la gente y la prensa se agolpaba afuera del establecimiento.