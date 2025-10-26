José Luis Espert votó y dijo estar “en el lugar que corresponde”

El diputado y excandidato de La Libertad Avanza emitió su sufragio en Beccar y habló brevemente sobre su presente político.

Política26 de octubre de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana
Votó José Luis Espert
Este domingo 26 de octubre, José Luis Espert, quien era el primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, pero que debió bajar su candidatura por denuncias que lo vinculan al narcotraficante Fernando “Fred” Machado, votó en una escuela de Beccar, San Isidro.

Tras emitir su sufragio, Espert se mostró escueto y cauteloso ante la prensa. “Me ubico en el lugar que me corresponde”, afirmó, al ser consultado sobre su aparición en la boleta de LLA en reemplazo de Diego Santilli.

Santilli votaciónSantilli votó y apuntó a “remontar la distancia de septiembre”

A pesar de su intención de evitar declaraciones, agregó: “Es un día muy bueno para la democracia” y aseguró que lo vive con “mucha tranquilidad”.

El diputado nacional en uso de licencia destacó su perfil ciudadano: “Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política”.

Finalizada la breve declaración, Espert se retiró rápidamente del lugar, mientras esperaba que su esposa también emitiera su voto.

