Kicillof cuestionó la Boleta Única y pidió cuidar el voto

Axel Kicillof votó en La Plata: “Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof emitió su voto este domingo en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, de la ciudad de La Plata, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Acompañado por su esposa, el mandatario provincial esperó su turno y luego dialogó con la prensa, donde destacó la importancia de la jornada: “Estamos votando lo que queremos que pase en Argentina, en Argentina. Es una buena noticia que sigamos votando acá lo que pasa acá”, expresó.

El dirigente de Fuerza Patria también calificó el proceso electoral como “una elección crítica”, al remarcar que se da “en un contexto económico y político complejo” para el país.

Kicillof criticó el nuevo sistema de Boleta Única de Papel

Durante sus declaraciones, el gobernador bonaerense cuestionó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que se utiliza por primera vez en comicios nacionales.

“En septiembre se votó con absoluta normalidad con la boleta partidaria, que era más barata y no tuvo denuncias. No entiendo, esto es más caro”, señaló.

Aun así, reconoció que las autoridades de mesa “explican bien el procedimiento” y que lo más importante es garantizar que cada ciudadano pueda votar “según su voluntad”.

“Hay que asegurar que se vote según la voluntad de cada uno de los bonaerenses”, insistió Kicillof, marcando su posición frente al nuevo mecanismo electoral.

“Es una elección crítica”, advirtió el gobernador

Kicillof sostuvo que la jornada electoral se desarrolla con normalidad en toda la provincia, aunque advirtió que se trata de un proceso decisivo: “Es una elección crítica, todos lo saben. No es una elección más”, subrayó.

El mandatario destacó la importancia de la participación ciudadana y celebró que, pese a las demoras en algunos centros de votación, los bonaerenses se acercan masivamente a las urnas.

“El voto es el acto sagrado de la democracia. Más allá de los resultados, lo primero que gana es la democracia”, afirmó, en línea con su llamado a fortalecer la participación popular.

Un mensaje con tono nacional y mirada al futuro

Desde La Plata, Kicillof envió un mensaje con fuerte contenido político y nacional. “Estamos eligiendo qué va a pasar en la Argentina, no es un tema menor”, remarcó el gobernador, quien esperará los resultados junto al comando provincial de Fuerza Patria.

Su votación y declaraciones marcan el tono del peronismo bonaerense en una jornada que definirá la composición del Congreso y el equilibrio político de los próximos meses.

