Optimismo y expectativa: así votó Taiana en Vicente López
Jorge Taiana votó en Vicente López y pidió una “buena participación” en una jornada marcada por el debut de la Boleta Única Papel. Mirá lo que dijo.Política26 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, emitió su voto este domingo en Vicente López y destacó el clima de optimismo que se vive dentro del espacio peronista.
“Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo”, señaló el excanciller tras salir del cuarto oscuro, en diálogo con la prensa.
Confianza en una jornada con amplia convocatoria
Taiana consideró que las elecciones nacionales suelen convocar más votantes que las provinciales, y confió en que esta jornada no será la excepción. “Seguramente sí, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación que las votaciones meramente provinciales. Eso es lo que ha pasado siempre”, explicó el dirigente.
Aun así, el candidato reconoció que las elecciones de medio término suelen registrar una participación levemente inferior a las presidenciales, aunque insistió en que “hay buenas expectativas y una fuerte convocatoria ciudadana”.
Boleta Única Papel: entre la novedad y la cautela
El debut del sistema de Boleta Única Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires fue otro de los temas sobre los que se expresó Taiana. Si bien aseguró que el nuevo formato “es fácil de usar”, advirtió que todo dependerá de cómo los votantes lo enfrenten en el cuarto oscuro.
“Depende de cómo lo trate la gente. Puede que haya votos dudosos. En principio es muy fácil. En la provincia de Buenos Aires es más sencillo porque votamos una sola categoría, que es diputado nacional. En Capital votan dos cosas, y eso puede generar más confusión”, analizó.
El exministro de Defensa destacó la “campaña cívica” impulsada por el peronismo bonaerense para explicar el uso del nuevo sistema y evitar errores durante el proceso electoral.
Expectativa por la jornada y cita en La Plata
Luego de emitir su voto, Taiana anticipó que viajará hacia La Plata, donde Fuerza Patria montó su búnker para seguir los resultados junto a los principales referentes del espacio.
En su entorno aseguran que el candidato mantendrá un perfil bajo durante el día, concentrado en los reportes del desarrollo electoral y en los primeros cómputos oficiales que comenzarán a conocerse al cierre de los comicios.
La jornada encuentra a Taiana como figura central del armado peronista bonaerense, en un espacio que busca consolidar su liderazgo en el Congreso y mantener la unidad entre el kirchnerismo y los sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof.
Optimismo peronista y mensaje a los votantes
En las últimas semanas, el dirigente había encabezado actos barriales y reuniones con militantes en el conurbano, donde reforzó el mensaje de unidad y participación.
“Lo más importante es que la gente vaya a votar, participe y haga oír su voz. La democracia se fortalece con la participación”, remarcó en la puerta de la escuela donde votó.
Con un tono sereno, Taiana insistió en que el proceso electoral “transcurre con normalidad” y que el principal desafío del día es lograr una alta participación ciudadana, que permita legitimar los resultados y fortalecer el proceso democrático.
