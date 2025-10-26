Votó Francos y pidió calma sobre el dólar y el gabinete

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, emitió su voto este mediodía en Puerto Madero y se mostró optimista sobre el desempeño del gobierno de Javier Milei tras los comicios legislativos. A la salida del recinto, dialogó con la prensa y buscó transmitir confianza a la población respecto del impacto de los resultados en la economía: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos", aseguró.

Expectativa por los comicios

"Uno siente una enorme alegría de vivir en democracia y que la gente pueda expresarse con total libertad. Hoy tenemos la misma expectativa", sostuvo Francos, subrayando la importancia de la participación ciudadana.

Consultado sobre su continuidad en el gabinete, el funcionario evitó comprometerse: "Se han especulado distintas circunstancias que tienen que ver con un proceso electoral habitualmente. Como todos los ministros, estamos a disposición del presidente, y él ha dicho que va a pensar en función del resultado electoral cuál es el mejor gabinete y el mejor equilibrio que puede generar. Como el resultado electoral todavía no está, creo que hay que esperar y el presidente seguramente tomará la mejor decisión", explicó.

Diálogo con la oposición y reformas

Francos afirmó que la relación con la oposición no cambiará: "El diálogo siempre es uno solo. Hay que conversar, dialogar y ver cuáles son los puntos en los que no se va a transigir. Fundamentalmente, como el presidente lo ha expresado muchas veces, es el equilibrio fiscal y las reformas para bajar costos a las empresas, incentivar la inversión y generar más trabajo".

Respecto a la coordinación con el expresidente Mauricio Macri, indicó: "Macri ha sido una figura muy importante en el país y lo sigue siendo. Es una persona muy respetada externamente. El presidente tiene muy buen diálogo con él, así que seguramente conversarán y verán cómo pueden trabajar juntos para construir el futuro de la Argentina".

Tranquilidad económica

Francos llevó un mensaje de calma a la población ante la incertidumbre financiera: "Que se queden tranquilos. Todos estos altos y bajos de las últimas semanas tienen que ver con la volatilidad propia de los días previos a una elección. La política del gobierno es suficientemente clara y la macroeconomía está estable como para que no haya cambios grandes", señaló.

Sobre posibles cambios en el gabinete, insistió en que la decisión final dependerá del presidente: "Él definirá el momento adecuado y los recambios necesarios. Hay cuatro lugares en el gabinete que deberán cubrirse y el presidente tiene muchos temas para pensar y decidir".

Además, destacó la importancia del diálogo interno y la construcción de consensos externos: "Generar una línea clara de comunicación dentro del gobierno y buscar consensos afuera es la función principal", concluyó.