“Que no repita el error de Macri”: la advertencia al Gobierno

Tras la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el sector empresario eligió la cautela. En el Hotel Libertador, donde el oficialismo celebró su triunfo con más del 40% de los votos a nivel nacional, el clima fue de euforia. Pero puertas afuera, las principales cámaras y entidades productivas optaron por el silencio o, en algunos casos, por advertirle al Gobierno que no cometa el mismo error que Mauricio Macri en 2017.

“Espero que el Gobierno no se la crea demasiado”, lanzó, en off the record, un empresario minero que siguió el escrutinio desde el exterior. La frase, repetida entre distintos sectores productivos, resume el clima de prudencia que domina tras el resultado.

El recuerdo de 2017 sigue fresco: entonces, la gestión de Cambiemos interpretó su victoria legislativa como un aval para profundizar su plan económico sin buscar consensos políticos, lo que derivó en un desgaste acelerado.

Esta vez, los hombres de negocios —incluso los más cercanos al oficialismo— piden otro camino. “Es un mensaje muy bueno, pero ahora el Gobierno tiene que ser magnánimo y negociar para avanzar con las leyes que hacen falta”, remarcó la misma fuente, vinculada a una actividad de la que el Ejecutivo espera una oleada de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La voz de la Cámara de Comercio

Entre las pocas entidades que se pronunciaron oficialmente estuvo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que preside Natalio Mario Grinman. “El resultado refleja un respaldo a los pilares del progreso nacional: responsabilidad fiscal y monetaria, integración al mundo occidental y respeto por la iniciativa privada”, expresó el dirigente.

Sin embargo, advirtió: “El Gobierno no debe perder de vista que amplios sectores de la sociedad eligieron otras alternativas. Su sentir no puede ser ignorado”.

Grinman también insistió en la necesidad de lograr consensos legislativos: “Es imprescindible que en el Congreso se alcancen los acuerdos necesarios para avanzar con las reformas estructurales que la Argentina se debe desde hace demasiado tiempo”.

El mensaje, en sintonía con lo que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado —al asegurar que de esta elección dependían inversiones por más de USD 80.000 millones—, apunta a consolidar el clima de estabilidad que el Gobierno busca mostrar ante los mercados.

El campo y la cautela ruralista

La Sociedad Rural Argentina (SRA) optó por un tono medido. En un posteo en la red X, destacó la “jornada democrática ejemplar” y celebró la implementación de la Boleta Única de Papel, que calificó como “un avance notorio en transparencia y agilidad del escrutinio”.

Sin mencionar directamente al Gobierno, la entidad presidida por Nicolás Pino remarcó: “Debemos seguir trabajando por una Argentina diferente, de la mano de un sector agropecuario pujante y siempre aportando trabajo, arraigo y dinamismo”.

La cautela no es casual. En las últimas semanas, la SRA había mostrado malestar por la fugaz aplicación de las “retenciones cero” durante apenas 72 horas, medida que —según denunciaron pequeños productores— benefició casi exclusivamente a las grandes cerealeras.

Silencio en la industria y las pymes

Mientras tanto, las grandes cámaras industriales y comerciales eligieron el silencio. Ni la Unión Industrial Argentina (UIA) ni la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitieron comunicados tras el triunfo libertario.

El vínculo entre la UIA y el Ejecutivo ya venía tenso. Javier Milei y su ministro Caputo cuestionaron en reiteradas ocasiones a la entidad fabril, minimizando su rol en el diálogo económico. En este contexto, el mutismo de los industriales fue interpretado como una forma de prudencia más que de desaprobación.

Expectativas del sector minero

El sector minero, clave en la estrategia exportadora del Gobierno, también observa con atención los pasos que vienen. Las empresas esperan definiciones sobre la Ley de Glaciares y la posibilidad de que las provincias delimiten sus propias “áreas protegidas”, un reclamo que lleva años.

“Por ahí hasta era mejor que no ganara por tanto”, deslizó con humor un empresario del rubro, recordando la experiencia de 2017. “Si el Gobierno logra equilibrio político, los proyectos van a avanzar mucho más rápido”, agregó.

Con la victoria consumada y un Congreso más favorable, el desafío para el Ejecutivo será evitar los excesos de confianza. El empresariado, mientras tanto, observa y espera señales concretas: equilibrio fiscal, reglas estables y diálogo institucional. Por ahora, el mensaje dominante es claro: prudencia antes que euforia.