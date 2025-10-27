Luego de emitir su voto en una escuela de Recoleta, Mauricio Macri volvió a marcar su posición frente al rumbo político del país. En declaraciones a los medios, el expresidente reclamó que el Gobierno “plantee cambios en serio”, que fortalezca su “capacidad de gestión” y que busque “mayor gobernabilidad”.

“Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y que podamos crecer”, sostuvo Macri.

El exmandatario siguió con atención el discurso de Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, con la expectativa de que el mensaje presidencial marque un punto de inflexión en la gestión.

Felicitaciones y expectativa tras el discurso de Milei

Mientras el Presidente hablaba desde el Hotel Libertador, Macri publicó un mensaje en sus redes en tono de respaldo: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”.

Sin embargo, el líder del PRO se mantuvo alejado tanto del búnker libertario como de la sede de su propio partido en Balcarce. Pasó el resto del día en familia, siguiendo los resultados a distancia.

Optimismo medido y autocrítica dentro del PRO

En el PRO había optimismo moderado, aunque el panorama electoral dejó señales de alerta. La fuerza amarilla perderá representación parlamentaria desde el 10 de diciembre y sufrió derrotas en varios distritos. En Río Negro, la lista encabezada por Juan Martín obtuvo apenas el 2,74% de los votos, y en Córdoba, Oscar Agost Carreño quedó en décimo lugar con el 0,59%.

Ante la prensa, Macri mostró preocupación por el escenario económico y pidió “un lunes tranquilo”. También ratificó su disposición a colaborar con el Gobierno: “Él sabe mi número, si necesita algo, me va a llamar”, dijo.

Fernando de Andreis, dirigente cercano al expresidente y diputado electo, remarcó: “Es la oportunidad de avanzar en las reformas que faltan. La situación es compleja, pero con mucha expectativa. No va a alcanzar con el PRO y LLA; habrá que buscar el apoyo de otros gobernadores para llegar a los 135 votos necesarios”.

“Se inició el proceso de renovación” en el PRO

Desde el entorno de Macri confirmaron a Infobae que “se inició el proceso de renovación” dentro del PRO. “Es importante resaltar la figura de De Andreis que, con la venia de Mauricio, fue el artífice del principal acierto que fue el acuerdo en Capital Federal”, señalaron fuentes cercanas al expresidente.

El mensaje tuvo destinatarios claros dentro del partido: María Eugenia Vidal, Silvia Lospenatto, Gisela Scaglia e Ignacio “Nacho” Torres, críticos del acuerdo con La Libertad Avanza, que sufrieron duras derrotas en sus provincias.

Cruces entre Bullrich y los Macri por la elección en CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el resultado de la alianza entre LLA y el PRO en la Ciudad: “Reafirmamos el compromiso con el cambio y volvimos a ser un límite para el kirchnerismo”. Felicitó además a Patricia Bullrich, que superó el 50% de los votos en su distrito.

Sin embargo, puertas adentro, la Ministra de Seguridad consideró que los Macri “jugaron para atrás” en la campaña porteña. La tensión entre ambos sectores se mantiene latente.

El futuro del macrismo y los posibles acuerdos con Milei

Dirigentes del PRO admiten que el partido deberá definir su rumbo frente al nuevo escenario político. “Más allá de lo que decida el Presidente, el PRO tiene que hacer un profundo debate interno sobre su posicionamiento político de cara a los próximos dos años”, indicaron desde la cúpula partidaria.

Entre las especulaciones, se mencionan posibles incorporaciones de figuras macristas al gabinete nacional, como Guillermo Montenegro, Diego Santilli o Cristian Ritondo. Desde la Casa Rosada no descartan la posibilidad, aunque aún no se define si se trataría de un acuerdo político formal o de incorporaciones individuales.

El rol de Santilli y el armado en la provincia de Buenos Aires

En su discurso desde el Hotel Libertador, Diego Santilli habló con tono de candidato a gobernador y destacó la “remontada histórica” en la provincia de Buenos Aires. Agradeció a Macri y subrayó: “Cuando el PRO toma las riendas de la campaña, suceden estas cosas”.

Según uno de los armadores macristas, la elección se dio vuelta por “la falta de voto de extranjeros, la no movilización de intendentes y la boleta única, que descontó ocho o nueve puntos, más una mayor participación que subió seis puntos porcentuales”.

Reacomodamientos y fracturas

De cara al recambio legislativo, De Andreis adelantó que el PRO mantendrá bloque propio. No obstante, desde el entorno de Ritondo dudan de los pasos de Gisela Scaglia si se conforma un bloque de Provincias Unidas. Macri mantiene diálogo con dirigentes de ese espacio, incluido el exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

Por su parte, los legisladores cercanos a Patricia Bullrich —Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado— ya anticiparon su salida del bloque. “La idea es generar un espacio para acompañar al Gobierno, pero sin estar dentro de LLA, y trabajar como un interbloque”, explicó un dirigente del entorno de la ministra.