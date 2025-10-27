Caputo: “El dólar se mantiene en las bandas, sin cambios”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no habrá modificaciones en el régimen cambiario tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de medio término. Lo hizo a la salida del búnker oficialista, ya entrada la noche del domingo.

“Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda”, afirmó Caputo ante los medios, en referencia al dólar mayorista, que hoy opera controlado dentro del sistema de bandas cambiarias vigente desde diciembre.

Su mensaje apuntó a llevar calma al mercado financiero, luego de semanas marcadas por rumores y tensiones cambiarias.



Qué pasará con el valor del dólar

El funcionario nacional explicó que el precio seguirá oscilando dentro de los parámetros fijados por el Banco Central: “El esquema de la banda sigue, así que flotará como siempre dentro de la banda”.

Rechazó así versiones que señalaban presiones desde Estados Unidos para liberar el tipo de cambio. Y volvió a ratificar que el Gobierno está cómodo con el nivel actual del dólar, cerca del techo de la banda.

Javier Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza.

A pesar del triunfo oficialista, algunas dudas persisten entre inversores por la intervención externa reciente para contener el tipo de cambio.

Durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos compró pesos por unos USD 2.100 millones, según estimaciones de la consultora 1816. Aun así, el Banco Central debió vender USD 45,5 millones cuando el mayorista tocó la banda superior de $1.490,5.

El objetivo oficial sigue siendo evitar una devaluación brusca y mantener la señal de estabilidad tras la elección. Caputo también contó que se comunicó con funcionarios estadounidenses tras conocerse los resultados: “Están contentos, obvio”.