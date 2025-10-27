Caputo: “El dólar se mantiene en las bandas, sin cambios”
Tras la victoria libertaria, el ministro de Economía le habló al mercado. Además, dijo que en el Tesoro de EEUU “están contentos” con el triunfo de Milei.Economía27 de octubre de 2025Mariana Portilla
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no habrá modificaciones en el régimen cambiario tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de medio término. Lo hizo a la salida del búnker oficialista, ya entrada la noche del domingo.
“Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda”, afirmó Caputo ante los medios, en referencia al dólar mayorista, que hoy opera controlado dentro del sistema de bandas cambiarias vigente desde diciembre.
Su mensaje apuntó a llevar calma al mercado financiero, luego de semanas marcadas por rumores y tensiones cambiarias.
Qué pasará con el valor del dólar
El funcionario nacional explicó que el precio seguirá oscilando dentro de los parámetros fijados por el Banco Central: “El esquema de la banda sigue, así que flotará como siempre dentro de la banda”.
Rechazó así versiones que señalaban presiones desde Estados Unidos para liberar el tipo de cambio. Y volvió a ratificar que el Gobierno está cómodo con el nivel actual del dólar, cerca del techo de la banda.
Javier Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza.
A pesar del triunfo oficialista, algunas dudas persisten entre inversores por la intervención externa reciente para contener el tipo de cambio.
Durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos compró pesos por unos USD 2.100 millones, según estimaciones de la consultora 1816. Aun así, el Banco Central debió vender USD 45,5 millones cuando el mayorista tocó la banda superior de $1.490,5.
El objetivo oficial sigue siendo evitar una devaluación brusca y mantener la señal de estabilidad tras la elección. Caputo también contó que se comunicó con funcionarios estadounidenses tras conocerse los resultados: “Están contentos, obvio”.
José Luis Daza, el economista chileno que reemplazará a Quirno en Finanzas
El "vice" de Luis Caputo jugó un papel central en las negociaciones con EE.UU. y asumirá en un contexto de alta tensión y riesgo país elevado.
Kulfas advierte: “La economía argentina ya está en recesión”
El exministro de Desarrollo Productivo y la ONU coinciden en un escenario complejo, con caída del poder adquisitivo y restricciones al crédito.
En la previa electoral, los bancos ajustan las tasas de plazos fijos
En el último día hábil antes de las elecciones, los bancos mostraron cautela y recortaron rendimientos, mientras las fintech aprovecharon para consolidar su ventaja.
Cuáles son los únicos autos 0 Km que aún se venden por debajo de los $25 millones
La inflación también golpea al mercado automotor: los precios no paran de subir y solo dos modelos logran mantenerse por debajo de los $25 millones.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.