Kicillof, tras la derrota de Fuerza Patria: “Ni miedo, ni tristeza, ni resignación”
El gobernador bonaerense reconoció una elección ajustada en la Provincia, pero destacó que la coalición sostuvo sus bancas en Diputados. Agradeció a Cristina Fernández y lanzó un fuerte mensaje a Javier Milei.Política26 de octubre de 2025Mariana Portilla
El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló tras la derrota de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. "Los resultados son muy ajustados, con una mínima diferencia de 0,5 por ciento en nuestra contra", destacó.
El mandatario subrayó que, de los 15 diputados que tenían para renovar, lograron renovar los 15 y sumar uno más, consolidando la presencia de la coalición en el Congreso. "Ni miedo, ni tristeza, ni resignación", afirmó, transmitiendo un mensaje de firmeza ante los ajustes políticos.
Kicillof apuntó con dureza al Gobierno nacional y exigió prudencia a la hora de festejar. “El Presidente se equivoca si festeja este resultado electoral. Seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con este modelo”, lanzó.
El gobernador cuestionó el giro financiero del Ejecutivo: “Desde la victoria del 7 de septiembre, fueron a Estados Unidos a pedir la asistencia económica de Donald Trump y de fondos de inversión que han tocado suelo argentino”. Y advirtió: “JP Morgan no es una sociedad de beneficencia. Si vinieron a la Argentina es para llevarse un lucro: nuestros recursos”.
“Vamos a ver si mañana mejora en algo la situación de nuestra provincia, de nuestra gente”, planteó Kicillof, antes de redoblar críticas: “Mañana van a seguir atentando contra la salud y la educación pública. La situación no va a mejorar ni un milímetro mientras sigan con la misma política”.
La provincia de Buenos Aires se pintó de violeta.
La elección en Buenos Aires y los candidatos
El candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, alcanzó el 40,83 por ciento de los votos, quedando en segundo lugar detrás del oficialista Diego Santilli. La coalición peronista logró un total de 16 bancas, consolidando su representación en la Cámara de Diputados nacional.
En su discurso, Kicillof agradeció a todos los dirigentes políticos y realizó una mención especial: "A alguien que debería estar acá y está injustamente presa, Cristina Fernández de Kirchner", marcando un gesto político hacia la expresidenta, actualmente detenida.
Por último, remarcó la obligación de construir una alternativa política que defienda la justicia social, los recursos naturales y la industria nacional. “El pueblo sufre y la Patria no se vende. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”, concluyó.
