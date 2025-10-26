La Libertad Avanza ganó la elección a nivel nacional

Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza gana la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada entre Fuerza Patria y LLA y la lista que encabezó Santilli logra imponerse por poco margen (22.54 horas).

Vale decir que fue la primera vez que se implentó la Boleta Única de Papel (BUP). Hubo una participación electoral del 68% del padrón.

Cabe recordar que Fuerza Patria obtuvo una victoria en septiembre en las elecciones legislativas provinciales, desdobladas por impulso del gobernador Axel Kicillof. Ahora bien, a nivel nacional se sabe que hubo una interna en el seno del peronismo en torno al armado de listas que finalmente encabezó Jorge Taina. Cabe recordar que hasta el propio intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (fue candidato por Unión Federal), decidió apartarse y jugar solo en estas legislativas por no estar de acuerdo con el rol de La Cámpora y la postulación de Juan Grabois en las listas. Se argumentó, desde el seno del peronismo, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habría tenido injerencia en el armado nacional y no así Kicillof para postular nombres.



Lo que sorprende en esta elección es la paridad de porcentaje entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires ya que vale recordar, el oficialismo nacional, tuvo inconvenientes con quien iba a ser su candidato: José Luis Espert.

Espert, en agosto de 2025 fue confirmado como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista oficialista, en un contexto de controversia política y judicial por su relación con el empresario Federico Machado. Y el 5 de octubre renunció a su candidatura tras el escándalo y, al día siguiente, también presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En tanto, el 8 de octubre solicitó una licencia como diputado nacional por motivos personales, luego de ser imputado por presunto lavado de dinero, hasta el final de su mandato parlamentario.

Tras la salida de Espert, Diego Santilli encabezó la lista de la LLA, aún cuando la Boleta Única de Papel no fue reimpresa y se votó con una BUP con la foto de Espert.

Vale decir que, en agosto de 2025, Diego Santilli fue confirmado como tercer candidato en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires integrando la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO encabezada por José Luis Espert y con Karen Reichardt en segundo lugar. Pero, tras la renuncia del primer candidato Espert, Santilli encabezó la lista.

Por otro lado, para esta elección, cabe recordar que fue clave el apoyo que Estados Unidos -con su presidente Donald Trump- para con el mandatario argentino Javier Milei. En efecto, Trump respaldó a Milei, un aliado con ideas afines, y advirtió que los 20.000 millones de dólares que ha prometido a Argentina dependían del resultado de las votaciones.